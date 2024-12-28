إغلاق مؤقت لطريق جبل كرا في الطائف بسبب الأمطار والضباب

إدارة المرور تدعو السائقين لتوخي الحيطة والتزام السرعات المحدّدة

أعلنت الجهات المختصة في الطائف، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "جبل كرا" بمساريه الصاعد للمحافظة والنازل لمكة المكرمة، وذلك احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا، وتكون كميات كثيفة من الضباب.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً مبكرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء -بمشيئة الله تعالى-.

وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنيةً السلامة للجميع.