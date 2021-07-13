النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

بينها تونس وإيران والعراق

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة
سبق

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:42 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:13 AM

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

بينها تونس وإيران والعراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,028

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,857
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,813

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة