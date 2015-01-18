المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يناير 2022م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بمبلغ إجمالي قدره (2.833) مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال سعودي (ملياران وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال سعودي (مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.