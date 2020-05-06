أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997. وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.

الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-06 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.

وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:32 PM

اخر تعديل 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 09:28 PM

الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد إلى 476 حالة وفاة





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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.

وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.