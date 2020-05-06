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الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد إلى 476 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.
وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.
وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:32 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:28 PM

الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد إلى 476 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.
وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 130 مصاباً بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصاً.

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