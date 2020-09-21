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"الأرصاد" تبشّر عسير.. حالة ماطرة تستمر حتى 7 مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تبشّر عسير.. حالة ماطرة تستمر حتى 7 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
09:48 AM

"الأرصاد" تبشّر عسير.. حالة ماطرة تستمر حتى 7 مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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