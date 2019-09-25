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النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو

بعد انتقادات حادة من ترامب للصين

رويترز: هبطت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي نفط حيويتين في السعودية بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً مخاوف من أن نهاية للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قلص الطلب على الطاقة، تبدو بعيدة حسب رويترز.

وتفصيلاً.. اتهم ترامب الصين في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، بممارسات تجارية غير نزيهة بما في ذلك حواجز ”ضخمة“ في السوق والتلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من محادثات تجارية غير حاسمة في واشنطن بين مسؤولين من أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

وقال ترامب ”يحدونا الأمل بأننا يمكننا الوصول إلى اتفاقية ستكون مفيدة للبلدين كليهما“. لكنه أضاف قائلاً ”كما أوضحت بجلاء، فإنني لن أقبل اتفاقاً سيئاً“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.67 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 63.10 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو 2.3%، لتغلق عند 57.29 دولاراً للبرميل.

وأظهر تقرير للقطاع الخاص أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في سبتمبر أيلول أكبر هبوط في تسعة أشهر.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية ضعيفة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى واليابان تؤثر سلباً أيضاً على أسعار النفط.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره في وقت لاحق يوم الثلاثاء يعقبه تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو
سبق

رويترز: هبطت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي نفط حيويتين في السعودية بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً مخاوف من أن نهاية للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قلص الطلب على الطاقة، تبدو بعيدة حسب رويترز.

وتفصيلاً.. اتهم ترامب الصين في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، بممارسات تجارية غير نزيهة بما في ذلك حواجز ”ضخمة“ في السوق والتلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من محادثات تجارية غير حاسمة في واشنطن بين مسؤولين من أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

وقال ترامب ”يحدونا الأمل بأننا يمكننا الوصول إلى اتفاقية ستكون مفيدة للبلدين كليهما“. لكنه أضاف قائلاً ”كما أوضحت بجلاء، فإنني لن أقبل اتفاقاً سيئاً“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.67 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 63.10 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو 2.3%، لتغلق عند 57.29 دولاراً للبرميل.

وأظهر تقرير للقطاع الخاص أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في سبتمبر أيلول أكبر هبوط في تسعة أشهر.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية ضعيفة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى واليابان تؤثر سلباً أيضاً على أسعار النفط.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره في وقت لاحق يوم الثلاثاء يعقبه تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:52 AM

النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو

بعد انتقادات حادة من ترامب للصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز: هبطت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي نفط حيويتين في السعودية بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً مخاوف من أن نهاية للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قلص الطلب على الطاقة، تبدو بعيدة حسب رويترز.

وتفصيلاً.. اتهم ترامب الصين في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، بممارسات تجارية غير نزيهة بما في ذلك حواجز ”ضخمة“ في السوق والتلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من محادثات تجارية غير حاسمة في واشنطن بين مسؤولين من أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

وقال ترامب ”يحدونا الأمل بأننا يمكننا الوصول إلى اتفاقية ستكون مفيدة للبلدين كليهما“. لكنه أضاف قائلاً ”كما أوضحت بجلاء، فإنني لن أقبل اتفاقاً سيئاً“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.67 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 63.10 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو 2.3%، لتغلق عند 57.29 دولاراً للبرميل.

وأظهر تقرير للقطاع الخاص أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في سبتمبر أيلول أكبر هبوط في تسعة أشهر.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية ضعيفة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى واليابان تؤثر سلباً أيضاً على أسعار النفط.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره في وقت لاحق يوم الثلاثاء يعقبه تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

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