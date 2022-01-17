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وسط تزايد التوتر بين إيران وأمريكا.. فرنسا تنشر حاملة طائرات في المنطقة

تستمر من يناير الجاري حتى أبريل المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح "ماكرون" في خطاب للجيش أن حاملة الطائرات ستدعم العمليات في الشرق الأوسط قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

الرئيس الفرنسي حاملة طائرات فرنسا الشرق الأوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط تزايد التوتر بين إيران وأمريكا.. فرنسا تنشر حاملة طائرات في المنطقة
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح "ماكرون" في خطاب للجيش أن حاملة الطائرات ستدعم العمليات في الشرق الأوسط قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:26 PM

وسط تزايد التوتر بين إيران وأمريكا.. فرنسا تنشر حاملة طائرات في المنطقة

تستمر من يناير الجاري حتى أبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح "ماكرون" في خطاب للجيش أن حاملة الطائرات ستدعم العمليات في الشرق الأوسط قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

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