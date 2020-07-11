أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م. وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.

"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-11 أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.



وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 01:11 PM

"تقويم التعليم": نتائج "التحصيلي" تعلن مساء اليوم أوضحت إمكانية الاطلاع عليها من خلال تطبيق "توكلنا"





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أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها ستعلن مساء اليوم السبت عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م.



وقالت "الهيئة": يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA_SA@.