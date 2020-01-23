تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغ
تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.مكة المكرمة الدفاع المدني مدني مكة
اعلان
"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغهادي العصيمي سبق 2020-01-23
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:42 PM
"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغ
تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار
31 يوليو
38,147
10 مليارات ..
17 يوليو
35,582
200 مليون
26 ديسمبر
31,244
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!
صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!
عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ
سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف
بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..
عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!
ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟
عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!
ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟
عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات
عبدالرحمن المرشد