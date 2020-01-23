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"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغ

تمكن الدفاع المدني ‫بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

مكة المكرمة الدفاع المدني مدني مكة

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"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغ
سبق

تمكن الدفاع المدني ‫بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:42 PM

"مدني مكة" ينقذ شخصاً سقط في خزان مياه أرضي فارغ

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تمكن الدفاع المدني ‫بالعاصمة المقدسة من إنقاذ شخص سقط في خزان مياه أرضي فارغ تابع لمبنى سكني، تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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