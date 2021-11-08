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روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

يستخدم قذيفة تتحول إلى شبكة عند إطلاقها على الهدف

طورت روسيا نظاماً خاصاً قادراً على اصطياد الطائرات الصغيرة المسيرة بواسطة شبكة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوكالة أن علماء من المركز النووي الفيدرالي الروسي في معهد البحث العلمي لعموم روسيا للفيزياء التقنية، طوروا فخاًّ للطائرات المسيرة.

وأضافت أن العلماء سجلوا براءة اختراع القذيفة في نهاية أكتوبر 2021، ويستعد الخبراء حالياً للتصنيع والاختبار الأولي للقذيفة.

وأوضحت "سبوتنيك" أن أنه عندما يقترب المقذوف من الهدف، تطلق شبكة على الطائرة المصنعة التي عادةً ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وأضافت أن نظام صائد الطائرات المسيرة يلتقط الهدف بدقة وينزله إلى الأرض دون أن يدمره، مما يسمح للمتخصصين بالحصول على الطائرة مسيرة سليمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير
سبق

طورت روسيا نظاماً خاصاً قادراً على اصطياد الطائرات الصغيرة المسيرة بواسطة شبكة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوكالة أن علماء من المركز النووي الفيدرالي الروسي في معهد البحث العلمي لعموم روسيا للفيزياء التقنية، طوروا فخاًّ للطائرات المسيرة.

وأضافت أن العلماء سجلوا براءة اختراع القذيفة في نهاية أكتوبر 2021، ويستعد الخبراء حالياً للتصنيع والاختبار الأولي للقذيفة.

وأوضحت "سبوتنيك" أن أنه عندما يقترب المقذوف من الهدف، تطلق شبكة على الطائرة المصنعة التي عادةً ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وأضافت أن نظام صائد الطائرات المسيرة يلتقط الهدف بدقة وينزله إلى الأرض دون أن يدمره، مما يسمح للمتخصصين بالحصول على الطائرة مسيرة سليمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
07:33 PM

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

يستخدم قذيفة تتحول إلى شبكة عند إطلاقها على الهدف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طورت روسيا نظاماً خاصاً قادراً على اصطياد الطائرات الصغيرة المسيرة بواسطة شبكة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوكالة أن علماء من المركز النووي الفيدرالي الروسي في معهد البحث العلمي لعموم روسيا للفيزياء التقنية، طوروا فخاًّ للطائرات المسيرة.

وأضافت أن العلماء سجلوا براءة اختراع القذيفة في نهاية أكتوبر 2021، ويستعد الخبراء حالياً للتصنيع والاختبار الأولي للقذيفة.

وأوضحت "سبوتنيك" أن أنه عندما يقترب المقذوف من الهدف، تطلق شبكة على الطائرة المصنعة التي عادةً ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وأضافت أن نظام صائد الطائرات المسيرة يلتقط الهدف بدقة وينزله إلى الأرض دون أن يدمره، مما يسمح للمتخصصين بالحصول على الطائرة مسيرة سليمة.

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