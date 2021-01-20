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"العلاج بالعمل".. هكذا خفف مستشفى الصحة النفسية بالطائف عن النزلاء

افتتاح فصل للرسم والأعمال الفنية وآخر للمكتبة والقراءة ومعرض للأعمال

نفّذ قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف "العلاج بالعمل"، والذي يقوم على تحويل طاقة المريض إلى عمل حتى ينصرف عن الانشغال بمشكلاته الخاصة؛ فضلًا عن الشعور أثناء قيامة بالعمل بأهميته، ويزداد شعوره بالطمأنينة والثقة بالنفس وتخفيف شحنات الانفعالات لدى المريض.

ويقوم "العلاج بالعمل"، الذي ينفذه قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، على مساعدة النزيل للوصول إلى أقصى الإمكانات الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية بما يتفق مع حالته النفسية.

ويهدف التأهيل و"العلاج بالعمل" إلى المحافظة على ما تبقى للنزيل من إمكانيات وتحويل طاقة المريض في عمل مشوق وهادف وكذلك التخلص من التركيز على الانفعالات النفسية التي تسبب الاضطراب، بالإضافة إلى المساعدة في التعبير عن المشاعر والمساعدة على التركيز والانتباه والتخلص من أحلام اليقظة وشغل وقت فراغ المريض، وإثبات قدرته على الإنتاج والمساعدة في عملية التشخيص والعلاج والتأهيل.

ومن الأنشطة التي تمارس في قسم التأهيل النفسي: الرحلات للحدائق العامة والخاصة، وحضور المباريات بمحافظة الطائف، وحضور سباقات الخيول، وزيارات المهرجانات الموسمية على مدار العام.

وفيما يخص النشاط الرياضي اليومي، يحرص قسم التأهيل الطبي النفسي على عمل مسابقات رياضية دورية تنافسية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة ملتقى ومنافسات شعرية، وإقامة الحفلات الأسبوعية.

وقد تم افتتاح فصل للرسم والأعمال الفنية، وفصل للمكتبة والقراءة، ومعرض أعمال النزلاء والنزيلات دائم أمام الزوار، كما يعكف القسم على اكتشاف مواهب النزلاء عن طريق المرور الدوري على الأجنحة، والجلوس مع النزلاء للتعرف على مواهبهم وميولهم.

مستشفى الصحة النفسية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العلاج بالعمل".. هكذا خفف مستشفى الصحة النفسية بالطائف عن النزلاء
سبق

نفّذ قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف "العلاج بالعمل"، والذي يقوم على تحويل طاقة المريض إلى عمل حتى ينصرف عن الانشغال بمشكلاته الخاصة؛ فضلًا عن الشعور أثناء قيامة بالعمل بأهميته، ويزداد شعوره بالطمأنينة والثقة بالنفس وتخفيف شحنات الانفعالات لدى المريض.

ويقوم "العلاج بالعمل"، الذي ينفذه قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، على مساعدة النزيل للوصول إلى أقصى الإمكانات الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية بما يتفق مع حالته النفسية.

ويهدف التأهيل و"العلاج بالعمل" إلى المحافظة على ما تبقى للنزيل من إمكانيات وتحويل طاقة المريض في عمل مشوق وهادف وكذلك التخلص من التركيز على الانفعالات النفسية التي تسبب الاضطراب، بالإضافة إلى المساعدة في التعبير عن المشاعر والمساعدة على التركيز والانتباه والتخلص من أحلام اليقظة وشغل وقت فراغ المريض، وإثبات قدرته على الإنتاج والمساعدة في عملية التشخيص والعلاج والتأهيل.

ومن الأنشطة التي تمارس في قسم التأهيل النفسي: الرحلات للحدائق العامة والخاصة، وحضور المباريات بمحافظة الطائف، وحضور سباقات الخيول، وزيارات المهرجانات الموسمية على مدار العام.

وفيما يخص النشاط الرياضي اليومي، يحرص قسم التأهيل الطبي النفسي على عمل مسابقات رياضية دورية تنافسية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة ملتقى ومنافسات شعرية، وإقامة الحفلات الأسبوعية.

وقد تم افتتاح فصل للرسم والأعمال الفنية، وفصل للمكتبة والقراءة، ومعرض أعمال النزلاء والنزيلات دائم أمام الزوار، كما يعكف القسم على اكتشاف مواهب النزلاء عن طريق المرور الدوري على الأجنحة، والجلوس مع النزلاء للتعرف على مواهبهم وميولهم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:42 PM

"العلاج بالعمل".. هكذا خفف مستشفى الصحة النفسية بالطائف عن النزلاء

افتتاح فصل للرسم والأعمال الفنية وآخر للمكتبة والقراءة ومعرض للأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذ قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف "العلاج بالعمل"، والذي يقوم على تحويل طاقة المريض إلى عمل حتى ينصرف عن الانشغال بمشكلاته الخاصة؛ فضلًا عن الشعور أثناء قيامة بالعمل بأهميته، ويزداد شعوره بالطمأنينة والثقة بالنفس وتخفيف شحنات الانفعالات لدى المريض.

ويقوم "العلاج بالعمل"، الذي ينفذه قسم التأهيل الطبي النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، على مساعدة النزيل للوصول إلى أقصى الإمكانات الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية بما يتفق مع حالته النفسية.

ويهدف التأهيل و"العلاج بالعمل" إلى المحافظة على ما تبقى للنزيل من إمكانيات وتحويل طاقة المريض في عمل مشوق وهادف وكذلك التخلص من التركيز على الانفعالات النفسية التي تسبب الاضطراب، بالإضافة إلى المساعدة في التعبير عن المشاعر والمساعدة على التركيز والانتباه والتخلص من أحلام اليقظة وشغل وقت فراغ المريض، وإثبات قدرته على الإنتاج والمساعدة في عملية التشخيص والعلاج والتأهيل.

ومن الأنشطة التي تمارس في قسم التأهيل النفسي: الرحلات للحدائق العامة والخاصة، وحضور المباريات بمحافظة الطائف، وحضور سباقات الخيول، وزيارات المهرجانات الموسمية على مدار العام.

وفيما يخص النشاط الرياضي اليومي، يحرص قسم التأهيل الطبي النفسي على عمل مسابقات رياضية دورية تنافسية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة ملتقى ومنافسات شعرية، وإقامة الحفلات الأسبوعية.

وقد تم افتتاح فصل للرسم والأعمال الفنية، وفصل للمكتبة والقراءة، ومعرض أعمال النزلاء والنزيلات دائم أمام الزوار، كما يعكف القسم على اكتشاف مواهب النزلاء عن طريق المرور الدوري على الأجنحة، والجلوس مع النزلاء للتعرف على مواهبهم وميولهم.

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