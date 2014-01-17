النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الربيعة" يزور "وجهة مسار" في مكة.. مع اكتمال 75% من البينة التحتية

المشروع سيشكل عند انتهائه مَعلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزان، أمس الأحد، مشروع "وجهة مسار"، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة.

وسيُساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول العام 2030، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله كامل، ورئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق، وعدد من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع إلى شرحٍ وافٍ من ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البينة التحتية للوجهة، وأنها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

وقد نوه وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، حيث إن الوجهة تدعم استراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج و المعتمرين، وأشاد بحجم الإنجاز في مشروع "وجهة مسار"، وشكر القائمين عليه.

وتقدم ياسر أبوعتيق بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على زيارته للوجهة، مشيدًا باهتمام معاليه بهذا المشروع الحيوي.

وأوضح أبوعتيق أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم.
ونوّه للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد "وجهة مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستساهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" يزور "وجهة مسار" في مكة.. مع اكتمال 75% من البينة التحتية
سبق

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزان، أمس الأحد، مشروع "وجهة مسار"، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة.

وسيُساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول العام 2030، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله كامل، ورئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق، وعدد من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع إلى شرحٍ وافٍ من ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البينة التحتية للوجهة، وأنها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

وقد نوه وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، حيث إن الوجهة تدعم استراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج و المعتمرين، وأشاد بحجم الإنجاز في مشروع "وجهة مسار"، وشكر القائمين عليه.

وتقدم ياسر أبوعتيق بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على زيارته للوجهة، مشيدًا باهتمام معاليه بهذا المشروع الحيوي.

وأوضح أبوعتيق أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم.
ونوّه للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد "وجهة مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستساهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
02:09 PM

"الربيعة" يزور "وجهة مسار" في مكة.. مع اكتمال 75% من البينة التحتية

المشروع سيشكل عند انتهائه مَعلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
4
1,551

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزان، أمس الأحد، مشروع "وجهة مسار"، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة.

وسيُساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول العام 2030، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله كامل، ورئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق، وعدد من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع إلى شرحٍ وافٍ من ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البينة التحتية للوجهة، وأنها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

وقد نوه وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، حيث إن الوجهة تدعم استراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج و المعتمرين، وأشاد بحجم الإنجاز في مشروع "وجهة مسار"، وشكر القائمين عليه.

وتقدم ياسر أبوعتيق بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على زيارته للوجهة، مشيدًا باهتمام معاليه بهذا المشروع الحيوي.

وأوضح أبوعتيق أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم.
ونوّه للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد "وجهة مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستساهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,630
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,505
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة