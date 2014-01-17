"الربيعة" يزور "وجهة مسار" في مكة.. مع اكتمال 75% من البينة التحتية

المشروع سيشكل عند انتهائه مَعلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزان، أمس الأحد، مشروع "وجهة مسار"، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة.

وسيُساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول العام 2030، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله كامل، ورئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق، وعدد من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع إلى شرحٍ وافٍ من ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البينة التحتية للوجهة، وأنها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

وقد نوه وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، حيث إن الوجهة تدعم استراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج و المعتمرين، وأشاد بحجم الإنجاز في مشروع "وجهة مسار"، وشكر القائمين عليه.

وتقدم ياسر أبوعتيق بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على زيارته للوجهة، مشيدًا باهتمام معاليه بهذا المشروع الحيوي.

وأوضح أبوعتيق أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم.

ونوّه للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد "وجهة مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستساهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.