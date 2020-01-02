عقدت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص اجتماعاً، اليوم، في مقر هيئة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس الهيئة ورئيس اللجنة. وأكد "العواد" على أهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، والعمل وفقًا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وتحديد الأولويات. وأبدى حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادًا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الجهات الحكومية ما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام. وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير عمل اللجنة في مكافحة هذه الجرائم بناءً على ما نصت عليه الأنظمة المرعية في المملكة.

"العواد": نعزّز جهود المملكة في "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-02 عقدت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص اجتماعاً، اليوم، في مقر هيئة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس الهيئة ورئيس اللجنة.



وأكد "العواد" على أهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، والعمل وفقًا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وتحديد الأولويات.



وأبدى حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادًا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الجهات الحكومية ما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام.



وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير عمل اللجنة في مكافحة هذه الجرائم بناءً على ما نصت عليه الأنظمة المرعية في المملكة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 02:35 PM

"العواد": نعزّز جهود المملكة في "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" أشار إلى ضرورة العمل وفق منهجية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية





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عقدت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص اجتماعاً، اليوم، في مقر هيئة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس الهيئة ورئيس اللجنة.



وأكد "العواد" على أهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، والعمل وفقًا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وتحديد الأولويات.



وأبدى حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادًا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الجهات الحكومية ما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام.



وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير عمل اللجنة في مكافحة هذه الجرائم بناءً على ما نصت عليه الأنظمة المرعية في المملكة.