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بتوجهات القيادة.. السفارة السعودية في بريطانيا تساعد المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد

الحمدان: تم استئجار 6 فنادق والترتيب لـ 3 رحلات للرياض وأخرى لجدة

أكد نائب سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا سعود الحمدان أن السفارة بناء على توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد وبتوجيه السفير الأمير خالد بن بندر قامت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
وقال إنه تم استئجار ٦ فنادق وتقديم الوجبات الثلاث يومياً لخدمتهم، فضلاً عن تجهيز ٣ رحلات للرياض و٣ لجدة خلال هذا الأسبوع.
وأكد أن الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هنالك رحلات أخرى حسب السعة السريرية، بالمحاجر في المملكة ووفقاً للتعليمات التي تتلقاها السفارة.
وأوضح أن المواطنين حتى الآن ولله الحمد وضعهم مستقر وأن السفارة تقوم بكامل واجباتها.

بريطانيا سفارة السعودية لدى بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجهات القيادة.. السفارة السعودية في بريطانيا تساعد المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد
سبق

أكد نائب سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا سعود الحمدان أن السفارة بناء على توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد وبتوجيه السفير الأمير خالد بن بندر قامت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
وقال إنه تم استئجار ٦ فنادق وتقديم الوجبات الثلاث يومياً لخدمتهم، فضلاً عن تجهيز ٣ رحلات للرياض و٣ لجدة خلال هذا الأسبوع.
وأكد أن الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هنالك رحلات أخرى حسب السعة السريرية، بالمحاجر في المملكة ووفقاً للتعليمات التي تتلقاها السفارة.
وأوضح أن المواطنين حتى الآن ولله الحمد وضعهم مستقر وأن السفارة تقوم بكامل واجباتها.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:29 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:29 PM

بتوجهات القيادة.. السفارة السعودية في بريطانيا تساعد المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد

الحمدان: تم استئجار 6 فنادق والترتيب لـ 3 رحلات للرياض وأخرى لجدة

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فياض الخريجي - الرياض
2
2,790

أكد نائب سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا سعود الحمدان أن السفارة بناء على توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد وبتوجيه السفير الأمير خالد بن بندر قامت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
وقال إنه تم استئجار ٦ فنادق وتقديم الوجبات الثلاث يومياً لخدمتهم، فضلاً عن تجهيز ٣ رحلات للرياض و٣ لجدة خلال هذا الأسبوع.
وأكد أن الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هنالك رحلات أخرى حسب السعة السريرية، بالمحاجر في المملكة ووفقاً للتعليمات التي تتلقاها السفارة.
وأوضح أن المواطنين حتى الآن ولله الحمد وضعهم مستقر وأن السفارة تقوم بكامل واجباتها.

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