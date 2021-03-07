هذه الأشياء الـ5 لا تضعها بالميكروويف.. أضرار كثيرة

بعضها قد يشعل نارًا وأخرى تسبب تلف الجهاز نفسه

على الرغم من الفوائد الكبيرة لجهاز الميكروويف بالمنزل وسهولة استخدامه مقارنة بالأفران لتوفيره كثيرًا من الوقت والطاقة؛ لكن مجرد أن لديك هذا الجهاز لا يعني أنه يجب عليك وضع أي شيء وكل شيء بداخله.

واستعرض الشيف ريبلي علي في حلقة من البرنامج الأمريكي "دكتور أوز"، الأشياء التي يجب تجنب استخدامها في الميكروويف مطلقًا؛ كونها تسبب ضررًا بجهاز الميكروويف وصحة الإنسان.

وفيما يلي 5 أشياء لا يجب عليك استخدامها في الميكروويف مطلقًا، وفق "سبوتنيك":

الكرنب الأجعد

تُظهر بعض مقاطع الفيديو على الإنترنت، أن الكرنب الأجعد النيئ في الميكروويف يمكن أن يشعل النار ويحتمل أن يشتعل.

وعلى الرغم من أن السبب غير معروف تمامًا؛ إلا أن الشيف ريبلي يرى أن ذلك بسبب معادن الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم الموجودة في هذا النوع من الكرنب، والتي توجد أيضًا في قطع صغيرة من المعدن، ومن المعروف أنه ليس من المفترض أن يلتصق أي نوع من المعادن والرقائق بالميكروويف.

الخبز

على الرغم من أنه لن يحدث شيء خطير إذا اخترت وضع الخبز في الميكروويف، لكن بعد وضعه ستحصل على قطعة خبز صلبة.

يقول ريبلي: "عندما تصل درجة حرارة النشا إلى 200 درجة، يذوب، وهو ما يجعل الخبز طريًّا للغاية"؛ مضيفًا: "عندما يبرد، يمكن أن يتبلور ويصبح الخبز قاسيًا".

ويشير ريبلي إلى أنه "في الميكروويف، تحدث هذه العملية بشكل أسرع؛ مما يجعل الخبز يصل إلى هذه الصلابة. وللحصول على أفضل النتائج، يمكن وضع الخبز في الفرن لتسخينه".

البيض

يُعد طهي البيض النيئ المخفوق في الميكروويف طريقة سريعة وسهلة لتحضير شطيرة إفطار لذيذة، لكن طهي بيضة كاملة في الميكروويف، نيئة أو مسلوقة، سيؤدي إلى انفجارها؛ مما يتسبب في إحداث فوضى كبيرة وربما يسبب ضررًا، مثل الحروق.

يرجع السبب في ذلك إلى أن صفار البيض يصل إلى درجة حرارة عالية وضغط كبير عند وضع البيضة الكاملة داخل الميكروويف؛ لذلك عليك الالتزام بتكسير البيض مسبقًا، ويوصى بإضافة القليل من الحليب للحصول على بيض رقيق.

اللحوم المجمدة

يقوم كثيرون بإذابة اللحوم المجمدة في الميكروويف؛ لكن اتضح أن هذا يتسبب في إذابة الثلج بشكل غير متساو؛ مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا على اللحوم.

وبدلًا من ذلك، قم بإذابة اللحوم في الثلاجة طوال الليل، وإذا كنت في حاجة إليها بشكل أسرع، يوصى بوضع اللحم في كيس بسحاب ووضعه في وعاء كبير به ماء بدرجة حرارة الغرفة لإذابة الثلج، ويمكن تغيير الماء كل 20 دقيقة لتذويب الثلج بشكل متساو.

كمامة الوجه

انتشر مؤخرًا اتجاه حديث عبر الإنترنت وهو استخدام الميكرويف مع كمامة الوجه للتخلص من الجراثيم؛ لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران في العديد من الأقمشة إذا تم تسخينها في الميكروويف.

وإذا كانت الكمامة تحتوي على قطعة معدنية؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث شرر في الميكروويف أيضًا.. ولتعقيم الكمامة، يمكن وضعها مع الغسيل، أو غسلها يدويًّا.