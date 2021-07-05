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بعد الهجوم على مئات الشركات.. قراصنة يطلبون 70 مليون دولار

لتحرير البيانات التي استولوا عليها.. وخبير: الرسالة تبدو حقيقية

طالَبَ قراصنة إنترنت، يُشتبه في مسؤوليتهم عن هجوم أصاب مئات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل"، الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.

وبحسب "رويترز" قال ألان ليسكا، الخبير في شركة "ريكوردد فيوتشر" لأمن الإنترنت: إن الرسالة تبدو حقيقية؛ مشيرًا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي.

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بعد الهجوم على مئات الشركات.. قراصنة يطلبون 70 مليون دولار
سبق

طالَبَ قراصنة إنترنت، يُشتبه في مسؤوليتهم عن هجوم أصاب مئات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل"، الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.

وبحسب "رويترز" قال ألان ليسكا، الخبير في شركة "ريكوردد فيوتشر" لأمن الإنترنت: إن الرسالة تبدو حقيقية؛ مشيرًا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:30 AM

بعد الهجوم على مئات الشركات.. قراصنة يطلبون 70 مليون دولار

لتحرير البيانات التي استولوا عليها.. وخبير: الرسالة تبدو حقيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ قراصنة إنترنت، يُشتبه في مسؤوليتهم عن هجوم أصاب مئات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل"، الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.

وبحسب "رويترز" قال ألان ليسكا، الخبير في شركة "ريكوردد فيوتشر" لأمن الإنترنت: إن الرسالة تبدو حقيقية؛ مشيرًا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي.

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