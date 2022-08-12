كليتا طب جامعتي جدة والمؤسس توقعان مذكرة تعاون

في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية

وقعت كليتا الطب بجامعتي جدة والملك عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مشترك في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

وقع المذكرة عميد كلية الطب بجامعة جدة د. شادي بن طلال زارع، وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز أ.د. محمود بن شاهين الأحول.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية مع مختلف الجهات العلمية، سعيًا إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتوسيعًا لقاعدة الشراكات، وانطلاقًا من مبدأ تعزيز وتطوير التعاون في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية.