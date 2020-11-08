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الأخضر الأولمبي يفتتح معسكره بجدة.. ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد

يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة جدة والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب "الوطني " سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين البخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، وفهد الحربي، وعبدالإله العمري، وفهد الحمد، ومهند الشنقيطي، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، وحسين العيسى، وحسن أبو شرارة، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وسعد السلولي، وهارون كمارا.

وسيستضيف "الأخضر" منتخب جنوب أفريقيا، في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

المنتخب السعودي مدينة جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يفتتح معسكره بجدة.. ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد
سبق

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة جدة والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب "الوطني " سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين البخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، وفهد الحربي، وعبدالإله العمري، وفهد الحمد، ومهند الشنقيطي، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، وحسين العيسى، وحسن أبو شرارة، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وسعد السلولي، وهارون كمارا.

وسيستضيف "الأخضر" منتخب جنوب أفريقيا، في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:56 PM

الأخضر الأولمبي يفتتح معسكره بجدة.. ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد

يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الاثنين معسكره الإعدادي بمدينة جدة والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب "الوطني " سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين البخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، وفهد الحربي، وعبدالإله العمري، وفهد الحمد، ومهند الشنقيطي، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، وحسين العيسى، وحسن أبو شرارة، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وسعد السلولي، وهارون كمارا.

وسيستضيف "الأخضر" منتخب جنوب أفريقيا، في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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