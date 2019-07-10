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استشاري أمراض معدية: من الممكن أن تكون مصاباً بـ"كورونا" وتظهر نتيجتك سلبية

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، عن أن الشخص يمكن أن يكون مصاباً بفيروس كورونا وتظهر نتيجته سلبية، مشيراً إلى أن ذلك يتحكم فيه عوامل عدة.

وقال الدكتور غزال خلال مداخلته لقناة "الإخبارية" إن من تلك الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة، إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30%، إذ أُخذت خلال الـ12 ساعة أو الـ24 ساعة التالية للإصابة، وكذلك عامل الوقت أيضاً، من الممكن بعد ثلاثة أيام تصل الحساسية إلى 95٪، وتظهر الأعراض بشكل واضح.

وأضاف الدكتور أبو غزال، أنه من ضمن العوامل والأسباب ما يتصل بالعينة نفسها، فقد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها للمختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف، ولا تكون رطبة، وهذا احتمال وارد.

وأكد أن "نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي شخص يشعر بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، وتتعامل على أنك مصاب حتى يتأكد من خلال التحليل المخبري، أو يثبت عدم إصابتك".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض معدية: من الممكن أن تكون مصاباً بـ"كورونا" وتظهر نتيجتك سلبية
سبق

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، عن أن الشخص يمكن أن يكون مصاباً بفيروس كورونا وتظهر نتيجته سلبية، مشيراً إلى أن ذلك يتحكم فيه عوامل عدة.

وقال الدكتور غزال خلال مداخلته لقناة "الإخبارية" إن من تلك الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة، إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30%، إذ أُخذت خلال الـ12 ساعة أو الـ24 ساعة التالية للإصابة، وكذلك عامل الوقت أيضاً، من الممكن بعد ثلاثة أيام تصل الحساسية إلى 95٪، وتظهر الأعراض بشكل واضح.

وأضاف الدكتور أبو غزال، أنه من ضمن العوامل والأسباب ما يتصل بالعينة نفسها، فقد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها للمختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف، ولا تكون رطبة، وهذا احتمال وارد.

وأكد أن "نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي شخص يشعر بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، وتتعامل على أنك مصاب حتى يتأكد من خلال التحليل المخبري، أو يثبت عدم إصابتك".

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
11:59 PM

استشاري أمراض معدية: من الممكن أن تكون مصاباً بـ"كورونا" وتظهر نتيجتك سلبية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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5,036

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، عن أن الشخص يمكن أن يكون مصاباً بفيروس كورونا وتظهر نتيجته سلبية، مشيراً إلى أن ذلك يتحكم فيه عوامل عدة.

وقال الدكتور غزال خلال مداخلته لقناة "الإخبارية" إن من تلك الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة، إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30%، إذ أُخذت خلال الـ12 ساعة أو الـ24 ساعة التالية للإصابة، وكذلك عامل الوقت أيضاً، من الممكن بعد ثلاثة أيام تصل الحساسية إلى 95٪، وتظهر الأعراض بشكل واضح.

وأضاف الدكتور أبو غزال، أنه من ضمن العوامل والأسباب ما يتصل بالعينة نفسها، فقد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها للمختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف، ولا تكون رطبة، وهذا احتمال وارد.

وأكد أن "نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي شخص يشعر بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، وتتعامل على أنك مصاب حتى يتأكد من خلال التحليل المخبري، أو يثبت عدم إصابتك".

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