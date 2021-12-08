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"المقر للتطوير والتنمية" تصدر التقرير الإرشادي في القطاع العقاري

لإمداد المهتمين بمؤشرات وأرقام معتمدة مستندة إلى بيانات موثوقة

أصدرت شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، أول تقاريرها الإرشادية لمصلحة المهتمين بالقطاع العقاري.

ويعتبر إصدار هذا التقرير إحدى الخطوات التي يتم تنفيذها بصورة دورية لصالح المهتمين في القطاع العقاري؛ حيث يتم إمدادهم بمؤشرات وأرقام معتمدة مستندة إلى بيانات وزارة العدل وأرقام السوق من عرض وطلب، فضلاً عن الاسترشاد بتقييم الخبراء من المقيمين العقاريين المعتمدين.

وتساهم هذه التقارير الشهرية في رفع مستوى الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة المعلومات الضرورية المتعلقة بالأسعار والصفقات، وزيادة وعي المستفيد في منطقة المدينة المنورة وخارجها، بعيدًا عن أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية.

يشار إلى أن شركة المقر للتطوير والتنمية تأسست بمرسوم ملكي كريم لتكون الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة؛ لتساهم في إعادة التنمية الحضرية وخلق الفرص الاستثمارية للتنمية والتطوير بالمنطقة، عبر إقامة الشراكات مع القطاع الخاص لصنع الوجهات الاستثمارية، وضمان توفير عناصر جودة الحياة في المجتمعات السكنية، والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وكذلك اللوجستية بكفاءة عالية.

وتسعى الشركة كذلك إلى تعزيز رحلة الزائر وخدمة ضيوف الرحمن عن طريق توفير الوجهات التي تجذب السياح لدعم اقتصاد المنطقة، مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقر للتطوير والتنمية" تصدر التقرير الإرشادي في القطاع العقاري
سبق

أصدرت شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، أول تقاريرها الإرشادية لمصلحة المهتمين بالقطاع العقاري.

ويعتبر إصدار هذا التقرير إحدى الخطوات التي يتم تنفيذها بصورة دورية لصالح المهتمين في القطاع العقاري؛ حيث يتم إمدادهم بمؤشرات وأرقام معتمدة مستندة إلى بيانات وزارة العدل وأرقام السوق من عرض وطلب، فضلاً عن الاسترشاد بتقييم الخبراء من المقيمين العقاريين المعتمدين.

وتساهم هذه التقارير الشهرية في رفع مستوى الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة المعلومات الضرورية المتعلقة بالأسعار والصفقات، وزيادة وعي المستفيد في منطقة المدينة المنورة وخارجها، بعيدًا عن أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية.

يشار إلى أن شركة المقر للتطوير والتنمية تأسست بمرسوم ملكي كريم لتكون الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة؛ لتساهم في إعادة التنمية الحضرية وخلق الفرص الاستثمارية للتنمية والتطوير بالمنطقة، عبر إقامة الشراكات مع القطاع الخاص لصنع الوجهات الاستثمارية، وضمان توفير عناصر جودة الحياة في المجتمعات السكنية، والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وكذلك اللوجستية بكفاءة عالية.

وتسعى الشركة كذلك إلى تعزيز رحلة الزائر وخدمة ضيوف الرحمن عن طريق توفير الوجهات التي تجذب السياح لدعم اقتصاد المنطقة، مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:56 PM

"المقر للتطوير والتنمية" تصدر التقرير الإرشادي في القطاع العقاري

لإمداد المهتمين بمؤشرات وأرقام معتمدة مستندة إلى بيانات موثوقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، أول تقاريرها الإرشادية لمصلحة المهتمين بالقطاع العقاري.

ويعتبر إصدار هذا التقرير إحدى الخطوات التي يتم تنفيذها بصورة دورية لصالح المهتمين في القطاع العقاري؛ حيث يتم إمدادهم بمؤشرات وأرقام معتمدة مستندة إلى بيانات وزارة العدل وأرقام السوق من عرض وطلب، فضلاً عن الاسترشاد بتقييم الخبراء من المقيمين العقاريين المعتمدين.

وتساهم هذه التقارير الشهرية في رفع مستوى الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة المعلومات الضرورية المتعلقة بالأسعار والصفقات، وزيادة وعي المستفيد في منطقة المدينة المنورة وخارجها، بعيدًا عن أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية.

يشار إلى أن شركة المقر للتطوير والتنمية تأسست بمرسوم ملكي كريم لتكون الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة؛ لتساهم في إعادة التنمية الحضرية وخلق الفرص الاستثمارية للتنمية والتطوير بالمنطقة، عبر إقامة الشراكات مع القطاع الخاص لصنع الوجهات الاستثمارية، وضمان توفير عناصر جودة الحياة في المجتمعات السكنية، والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وكذلك اللوجستية بكفاءة عالية.

وتسعى الشركة كذلك إلى تعزيز رحلة الزائر وخدمة ضيوف الرحمن عن طريق توفير الوجهات التي تجذب السياح لدعم اقتصاد المنطقة، مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

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