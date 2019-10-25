النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قافلة طبية تطوعية تزور مستشفى ظلم.. الاثنين

تضمّ ٢١ استشاريًّا في مختلف التخصّصات

يستضيف مستشفى ظلم العام، صباح الاثنين القادم؛ القافلة الطبية التطوعية الاستشارية، التي يشارك فيها استشاريون من مختلف التخصُّصات من مستشفيات محافظة الطائف.

وتأتي زيارة القافلة لمستشفى ظلم العام بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المونس، وبالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، ومستشفى ظلم، في إطار مبادرة تطوعية من الأطباء المشاركين في القافلة.

وقد أنهى مستشفى ظلم العام استعداداته لاستقبال القافلة؛ وذلك بتجهيز العيادات ومقاعد الانتظار، وتشكيل فرق عمل لخدمة المراجعين، كما أعلن عن موعد الزيارة لاستقبال المراجعين.

ويشارك في القافلة 21 استشاريًّا في تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري وأمراض الدم والأورام والصدر وجراحة الثدي والعظام والمسالك البولية والجلدية والتجميل والأمراض العصبية والنفسية.

وأعلن مستشفى ظلم العام عن تقديم خدمة سريعة لإجراء تحاليل الوظائف الحيوية للجسم، تظهر نتائجها خلال ساعة واحدة.

ظلم مستشفى ظلم مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
قافلة طبية تطوعية تزور مستشفى ظلم.. الاثنين
سبق

يستضيف مستشفى ظلم العام، صباح الاثنين القادم؛ القافلة الطبية التطوعية الاستشارية، التي يشارك فيها استشاريون من مختلف التخصُّصات من مستشفيات محافظة الطائف.

وتأتي زيارة القافلة لمستشفى ظلم العام بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المونس، وبالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، ومستشفى ظلم، في إطار مبادرة تطوعية من الأطباء المشاركين في القافلة.

وقد أنهى مستشفى ظلم العام استعداداته لاستقبال القافلة؛ وذلك بتجهيز العيادات ومقاعد الانتظار، وتشكيل فرق عمل لخدمة المراجعين، كما أعلن عن موعد الزيارة لاستقبال المراجعين.

ويشارك في القافلة 21 استشاريًّا في تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري وأمراض الدم والأورام والصدر وجراحة الثدي والعظام والمسالك البولية والجلدية والتجميل والأمراض العصبية والنفسية.

وأعلن مستشفى ظلم العام عن تقديم خدمة سريعة لإجراء تحاليل الوظائف الحيوية للجسم، تظهر نتائجها خلال ساعة واحدة.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
06:28 PM

قافلة طبية تطوعية تزور مستشفى ظلم.. الاثنين

تضمّ ٢١ استشاريًّا في مختلف التخصّصات

A A A
عبدالله البرقاوي - الطائف
0
40

يستضيف مستشفى ظلم العام، صباح الاثنين القادم؛ القافلة الطبية التطوعية الاستشارية، التي يشارك فيها استشاريون من مختلف التخصُّصات من مستشفيات محافظة الطائف.

وتأتي زيارة القافلة لمستشفى ظلم العام بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المونس، وبالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، ومستشفى ظلم، في إطار مبادرة تطوعية من الأطباء المشاركين في القافلة.

وقد أنهى مستشفى ظلم العام استعداداته لاستقبال القافلة؛ وذلك بتجهيز العيادات ومقاعد الانتظار، وتشكيل فرق عمل لخدمة المراجعين، كما أعلن عن موعد الزيارة لاستقبال المراجعين.

ويشارك في القافلة 21 استشاريًّا في تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري وأمراض الدم والأورام والصدر وجراحة الثدي والعظام والمسالك البولية والجلدية والتجميل والأمراض العصبية والنفسية.

وأعلن مستشفى ظلم العام عن تقديم خدمة سريعة لإجراء تحاليل الوظائف الحيوية للجسم، تظهر نتائجها خلال ساعة واحدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,595
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,075
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,207
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,011

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة