قافلة طبية تطوعية تزور مستشفى ظلم.. الاثنين

تضمّ ٢١ استشاريًّا في مختلف التخصّصات

يستضيف مستشفى ظلم العام، صباح الاثنين القادم؛ القافلة الطبية التطوعية الاستشارية، التي يشارك فيها استشاريون من مختلف التخصُّصات من مستشفيات محافظة الطائف.

وتأتي زيارة القافلة لمستشفى ظلم العام بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المونس، وبالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، ومستشفى ظلم، في إطار مبادرة تطوعية من الأطباء المشاركين في القافلة.

وقد أنهى مستشفى ظلم العام استعداداته لاستقبال القافلة؛ وذلك بتجهيز العيادات ومقاعد الانتظار، وتشكيل فرق عمل لخدمة المراجعين، كما أعلن عن موعد الزيارة لاستقبال المراجعين.

ويشارك في القافلة 21 استشاريًّا في تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري وأمراض الدم والأورام والصدر وجراحة الثدي والعظام والمسالك البولية والجلدية والتجميل والأمراض العصبية والنفسية.

وأعلن مستشفى ظلم العام عن تقديم خدمة سريعة لإجراء تحاليل الوظائف الحيوية للجسم، تظهر نتائجها خلال ساعة واحدة.

