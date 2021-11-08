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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

تقارب مساحتها 20 ألف م2.. والمطالبات تشجير وإزالة التشوه البصري

بمساحة تقريبية تقدر بـ20 ألف متر مربع يخيل للناظر إلى الموقع الذي تغطيه تلك الرمال القاحلة والأحجار المتناثرة بانه خارج النطاق العمراني وليس داخل أكبر مخططات العاصمة المقدّسة وأكثرها كثافة سكانية وقد خلا من أي مؤشر للحياة محدثاً تشوهاً بصرياً يمتد من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولاً إلى إشارة كودو، وهو عبارة عن الجزيرة الواقعة وسط شارع المهندس عمر قاضي والمعروف 64؛ إذ يبلغ طولها تقريباً كيلو مترين اثنين وبعرض يقارب 12 متراً.

"سبق" التقطت صوراً للموقع الذي ناشد من خلالها مرتادو الطريق الجهة ذات العلاقة أن يتم النظر فيه من حيث تشجيره وإزالة التشوه البصري الواقع به من حيث التصحر الذي يشمله كاملاً؛ إذ تم استغلال مواقع أخرى في عدد من شوارع العاصمة المقدّسة وأصبحت متنفساً جميلاً تخللته الأشجار والمسطحات الخضراء وبعضها أصبح ممشى لمحبي الرياضة.

وأردفوا: "نتمنى أن يحظى الموقع بمبادرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أطلق مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!
سبق

بمساحة تقريبية تقدر بـ20 ألف متر مربع يخيل للناظر إلى الموقع الذي تغطيه تلك الرمال القاحلة والأحجار المتناثرة بانه خارج النطاق العمراني وليس داخل أكبر مخططات العاصمة المقدّسة وأكثرها كثافة سكانية وقد خلا من أي مؤشر للحياة محدثاً تشوهاً بصرياً يمتد من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولاً إلى إشارة كودو، وهو عبارة عن الجزيرة الواقعة وسط شارع المهندس عمر قاضي والمعروف 64؛ إذ يبلغ طولها تقريباً كيلو مترين اثنين وبعرض يقارب 12 متراً.

"سبق" التقطت صوراً للموقع الذي ناشد من خلالها مرتادو الطريق الجهة ذات العلاقة أن يتم النظر فيه من حيث تشجيره وإزالة التشوه البصري الواقع به من حيث التصحر الذي يشمله كاملاً؛ إذ تم استغلال مواقع أخرى في عدد من شوارع العاصمة المقدّسة وأصبحت متنفساً جميلاً تخللته الأشجار والمسطحات الخضراء وبعضها أصبح ممشى لمحبي الرياضة.

وأردفوا: "نتمنى أن يحظى الموقع بمبادرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أطلق مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:50 PM

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

تقارب مساحتها 20 ألف م2.. والمطالبات تشجير وإزالة التشوه البصري

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
3,372

بمساحة تقريبية تقدر بـ20 ألف متر مربع يخيل للناظر إلى الموقع الذي تغطيه تلك الرمال القاحلة والأحجار المتناثرة بانه خارج النطاق العمراني وليس داخل أكبر مخططات العاصمة المقدّسة وأكثرها كثافة سكانية وقد خلا من أي مؤشر للحياة محدثاً تشوهاً بصرياً يمتد من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولاً إلى إشارة كودو، وهو عبارة عن الجزيرة الواقعة وسط شارع المهندس عمر قاضي والمعروف 64؛ إذ يبلغ طولها تقريباً كيلو مترين اثنين وبعرض يقارب 12 متراً.

"سبق" التقطت صوراً للموقع الذي ناشد من خلالها مرتادو الطريق الجهة ذات العلاقة أن يتم النظر فيه من حيث تشجيره وإزالة التشوه البصري الواقع به من حيث التصحر الذي يشمله كاملاً؛ إذ تم استغلال مواقع أخرى في عدد من شوارع العاصمة المقدّسة وأصبحت متنفساً جميلاً تخللته الأشجار والمسطحات الخضراء وبعضها أصبح ممشى لمحبي الرياضة.

وأردفوا: "نتمنى أن يحظى الموقع بمبادرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أطلق مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث".

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