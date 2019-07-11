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ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"

أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.

من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"
سبق

أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.

من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:43 PM

ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.

من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.

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