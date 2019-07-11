ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"
أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.
ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-11
أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:43 PM
ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"
أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.