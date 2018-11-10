النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السحيمي" مديرًا لعمل المدينة و"الرشيدي" مشرفًا لمكتب خيبر

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، قرارًا بتكليف الدكتور صالح بن ربيع السحيمي، مديراً لمكتب العمل بالمدينة المنورة، وتكليف عبدالله سلمان الرشيدي، مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة خيبر، وأحمد رفعت محمد الجهني مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة الحناكية .

جاءت التكليفات استكمالاً لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية للاستفادة منها على أكمل وجه.

وعبَّر المديرون الجدد عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السحيمي" مديرًا لعمل المدينة و"الرشيدي" مشرفًا لمكتب خيبر
سبق

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، قرارًا بتكليف الدكتور صالح بن ربيع السحيمي، مديراً لمكتب العمل بالمدينة المنورة، وتكليف عبدالله سلمان الرشيدي، مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة خيبر، وأحمد رفعت محمد الجهني مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة الحناكية .

جاءت التكليفات استكمالاً لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية للاستفادة منها على أكمل وجه.

وعبَّر المديرون الجدد عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
04:54 PM

"السحيمي" مديرًا لعمل المدينة و"الرشيدي" مشرفًا لمكتب خيبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
438

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، قرارًا بتكليف الدكتور صالح بن ربيع السحيمي، مديراً لمكتب العمل بالمدينة المنورة، وتكليف عبدالله سلمان الرشيدي، مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة خيبر، وأحمد رفعت محمد الجهني مشرفاً لمكتب العمل بمحافظة الحناكية .

جاءت التكليفات استكمالاً لعددٍ من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية للاستفادة منها على أكمل وجه.

وعبَّر المديرون الجدد عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,375
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,652
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,087
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,256

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة