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الطائف تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ62 حالة

ما زال التعافي ثابتاً عند 15 والنشطة 47

انخفض مُعدل التسجيل لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بالنسبة للطائف عن يوم أمس الاثنين، بعد أن كانت قد سجلت 8 حالات، حيث سجلت اليوم الثلاثاء حالة مُصابة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 62 حالة، ضمن قائمة الإصابات، والتي تضمنت 51 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 47 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ62 حالة
سبق

انخفض مُعدل التسجيل لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بالنسبة للطائف عن يوم أمس الاثنين، بعد أن كانت قد سجلت 8 حالات، حيث سجلت اليوم الثلاثاء حالة مُصابة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 62 حالة، ضمن قائمة الإصابات، والتي تضمنت 51 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 47 حالة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:18 PM

الطائف تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ62 حالة

ما زال التعافي ثابتاً عند 15 والنشطة 47

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فهد العتيبي - الطائف
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2,364

انخفض مُعدل التسجيل لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بالنسبة للطائف عن يوم أمس الاثنين، بعد أن كانت قد سجلت 8 حالات، حيث سجلت اليوم الثلاثاء حالة مُصابة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 62 حالة، ضمن قائمة الإصابات، والتي تضمنت 51 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 47 حالة.

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