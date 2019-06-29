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أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"

"فيران" طالب بتلقّي اللقاح والتحلّي باليقظة

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، مواطنيه من أن المتحورة الهندية التي يطلق عليها تسمية "دلتا"، أصبحت تمثل 20 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا بفرنسا.

وقال "فيران": "المتحورة دلتا تنمو بشكل تدريجي، ويجب علينا أن نتحلّى باليقظة والحذر ونتلقى اللقاح؛ لأنها معدية وستضعنا أمام تحديات عدة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حتى وإن تلقينا كلنا اللقاح ضد وباء كوفيد-19، فهذا لا يعني أن الفيروس لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل يعني فقط أنه لا يؤثر على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والدراسي".

وشدّد الوزير الفرنسي على ضرورة تطعيم الأطقم الطبية.

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أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"
سبق

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، مواطنيه من أن المتحورة الهندية التي يطلق عليها تسمية "دلتا"، أصبحت تمثل 20 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا بفرنسا.

وقال "فيران": "المتحورة دلتا تنمو بشكل تدريجي، ويجب علينا أن نتحلّى باليقظة والحذر ونتلقى اللقاح؛ لأنها معدية وستضعنا أمام تحديات عدة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حتى وإن تلقينا كلنا اللقاح ضد وباء كوفيد-19، فهذا لا يعني أن الفيروس لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل يعني فقط أنه لا يؤثر على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والدراسي".

وشدّد الوزير الفرنسي على ضرورة تطعيم الأطقم الطبية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:28 PM

أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا"

"فيران" طالب بتلقّي اللقاح والتحلّي باليقظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، مواطنيه من أن المتحورة الهندية التي يطلق عليها تسمية "دلتا"، أصبحت تمثل 20 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا بفرنسا.

وقال "فيران": "المتحورة دلتا تنمو بشكل تدريجي، ويجب علينا أن نتحلّى باليقظة والحذر ونتلقى اللقاح؛ لأنها معدية وستضعنا أمام تحديات عدة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حتى وإن تلقينا كلنا اللقاح ضد وباء كوفيد-19، فهذا لا يعني أن الفيروس لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل يعني فقط أنه لا يؤثر على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والدراسي".

وشدّد الوزير الفرنسي على ضرورة تطعيم الأطقم الطبية.

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