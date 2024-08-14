"فيفا" يغرم الاتحاد بأكثر من 5 ملايين ريال.. لصالح جريميو

قرر "فيفا" تغريم الاتحاد 1.3 مليون دولار، لنادي جريميو، تُمثل باقي مستحقات النادي البرازيلي من صفقة حارس المرمى (السابق) مارسيلو جروهي.

وأكدت شبكة "UOL" البرازيلية أن نادي اتحاد جدة تَسَلّم القرار بالفعل؛ مما يمثل صدمة للفريق قبل مواجهته الصعبة بالدوري السعودي اليوم الجمعة ضد الاتفاق.

ويعادل مبلغ الغرامة حوالى 5.8 ملايين ريال سعودي، يضاف إليها حوالى 350 ألف ريال سعودي غرامات تأخير.

وكان الاتحاد قد أعلن في يناير 2019 التعاقد مع الحارس جروهي، قادمًا من نادي جريميو البرازيلي بعقد يمتد 3 سنوات ونصفًا.