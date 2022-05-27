إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية

اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.
وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.
اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.
وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.
اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.
وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.
اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.
وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.