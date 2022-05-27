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إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية

"الغذاء والدواء": كانت مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الهيئة

اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.

وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.

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إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية
سبق

اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.

وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:13 PM

إغلاق مستودعي منتجات تجميلية وضبط 42 ألف منتج بالشرقية

"الغذاء والدواء": كانت مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية.

وقال الهيئة عبر حسابها في تويتر: إغلاق مستودعي منتجات تجميل غير مرخصين بالمنطقة الشرقية، وضبط 42 ألف منتج مخزنة بطريقة مخالفة وغير مدرجة لدى الغذاء والدواء.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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