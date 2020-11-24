أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تغيرات في أدوات الدين، موضحةً أن ذلك يأتي إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

السوق المالية السعودية تعلن عن تغيرات في أدوات الدين الحكومية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-24 أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تغيرات في أدوات الدين، موضحةً أن ذلك يأتي إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة. وقالت السوق المالية أن تفاصيل التغيرات كالتالي: - إلغاء إدراج الإصدار رقم 1004-5 (رمز تداول:5232) بقيمة إجمالية تبلغ 3.000.000.000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء 09 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 24 نوفمبر 2020.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 03:42 PM

السوق المالية السعودية تعلن عن تغيرات في أدوات الدين الحكومية "تداول" قالت: إن ذلك يأتي إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية





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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تغيرات في أدوات الدين، موضحةً أن ذلك يأتي إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

وقالت السوق المالية أن تفاصيل التغيرات كالتالي:

- إلغاء إدراج الإصدار رقم 1004-5 (رمز تداول:5232) بقيمة إجمالية تبلغ 3.000.000.000 ريال لانتهاء أجله.

وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء 09 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 24 نوفمبر 2020.