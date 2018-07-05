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"جامعة حائل" تعلن عن منافسة تأمين وتوريد كتب دراسية للعام المقبل

أعلنت جامعة حائل عن طرح منافسة تأمين وتوريد كتب ومقررات دراسية للعام الجامعي 1439-1440هـ .

وحددت الجامعة التاريخ 23-11-1439هـ آخر موعد لتقديم العرض ، فيما فتح المظاريف اليوم الذي يليه.

وحدد صندوق الطلاب باعتباره الجهة المُعلنة شروط المنافسة، التي تتطلب تقديم خطاب طلب الدخول في المنافسة موجه للمدير التنفيذي لصندوق الطلاب بجامعة حائل، مع إرفاق صور المستندات الرسمية سارية المفعول، وتقديم ضمان بنكي ابتدائي بمقدار (1-2%) من قيمة العطاء الإجمالي ساري المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف, وأن يكون مستوفياً للشروط النظامية الواردة كمستندات المنافسة, وأن يتم تسليم العطاءات لإدارة صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية.

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"جامعة حائل" تعلن عن منافسة تأمين وتوريد كتب دراسية للعام المقبل
سبق

أعلنت جامعة حائل عن طرح منافسة تأمين وتوريد كتب ومقررات دراسية للعام الجامعي 1439-1440هـ .

وحددت الجامعة التاريخ 23-11-1439هـ آخر موعد لتقديم العرض ، فيما فتح المظاريف اليوم الذي يليه.

وحدد صندوق الطلاب باعتباره الجهة المُعلنة شروط المنافسة، التي تتطلب تقديم خطاب طلب الدخول في المنافسة موجه للمدير التنفيذي لصندوق الطلاب بجامعة حائل، مع إرفاق صور المستندات الرسمية سارية المفعول، وتقديم ضمان بنكي ابتدائي بمقدار (1-2%) من قيمة العطاء الإجمالي ساري المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف, وأن يكون مستوفياً للشروط النظامية الواردة كمستندات المنافسة, وأن يتم تسليم العطاءات لإدارة صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:29 PM

"جامعة حائل" تعلن عن منافسة تأمين وتوريد كتب دراسية للعام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أعلنت جامعة حائل عن طرح منافسة تأمين وتوريد كتب ومقررات دراسية للعام الجامعي 1439-1440هـ .

وحددت الجامعة التاريخ 23-11-1439هـ آخر موعد لتقديم العرض ، فيما فتح المظاريف اليوم الذي يليه.

وحدد صندوق الطلاب باعتباره الجهة المُعلنة شروط المنافسة، التي تتطلب تقديم خطاب طلب الدخول في المنافسة موجه للمدير التنفيذي لصندوق الطلاب بجامعة حائل، مع إرفاق صور المستندات الرسمية سارية المفعول، وتقديم ضمان بنكي ابتدائي بمقدار (1-2%) من قيمة العطاء الإجمالي ساري المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف, وأن يكون مستوفياً للشروط النظامية الواردة كمستندات المنافسة, وأن يتم تسليم العطاءات لإدارة صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية.

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