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الجهات المشاركة في الحج تعقد ورشة عمل لإدارة الحشود بمحطات القطار

إنفاذاً لتوجيهات رئيس لجنة الحج المركزية

عقدت في محافظة جدة اليوم ورشة عمل إدارة الحشود والتفويج بمحطات قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية.

ورحب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الامين العام لهئية تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بالحضور ناقلا لهم تحيات وشكر أمير منطقة ونائبه الأمير عبدالله بن بندر على الجهود المبذولة في موسم حج العام الماضي والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح مؤكداً أن تلك النجاحات جاءت بفضل الله ثم بتكامل وتناغم الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وأبان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة اهمية العمل التكاملي والتناغم بين مختلف القطاعات وتعزيز النجاحات التي تحققت ولله الحمد في الأعوام السابقة، وأهمية إدارة التفويج من وإلى قطار المشاعر ومنشأة الجمرات.

وأوضح بأنه ولله الحمد فقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية القطار واستعداده لموسم حج 1439هـ مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم في القطار خلال كل مرحلة من مراحل الحج في العام الحالي يقدر بنحو 350 ألف حاج، فيما سيبلغ العدد الإجمالي للحجاج الذين سيستفيدون من القطار بدءا من مرحلة التصعيد وحتى نهاية أيّام التشريق نحو مليوني مستفيد بإذن الله تعالى.

وناقشت الورشة عددا من الأوراق التي قدمتها 9 جهات وركزت على الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر، على أن تكون هناك ورش عمل مستمرة بإذن الله تعالى حتى موسم الحج العام الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات المشاركة في الحج تعقد ورشة عمل لإدارة الحشود بمحطات القطار
سبق

عقدت في محافظة جدة اليوم ورشة عمل إدارة الحشود والتفويج بمحطات قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية.

ورحب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الامين العام لهئية تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بالحضور ناقلا لهم تحيات وشكر أمير منطقة ونائبه الأمير عبدالله بن بندر على الجهود المبذولة في موسم حج العام الماضي والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح مؤكداً أن تلك النجاحات جاءت بفضل الله ثم بتكامل وتناغم الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وأبان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة اهمية العمل التكاملي والتناغم بين مختلف القطاعات وتعزيز النجاحات التي تحققت ولله الحمد في الأعوام السابقة، وأهمية إدارة التفويج من وإلى قطار المشاعر ومنشأة الجمرات.

وأوضح بأنه ولله الحمد فقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية القطار واستعداده لموسم حج 1439هـ مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم في القطار خلال كل مرحلة من مراحل الحج في العام الحالي يقدر بنحو 350 ألف حاج، فيما سيبلغ العدد الإجمالي للحجاج الذين سيستفيدون من القطار بدءا من مرحلة التصعيد وحتى نهاية أيّام التشريق نحو مليوني مستفيد بإذن الله تعالى.

وناقشت الورشة عددا من الأوراق التي قدمتها 9 جهات وركزت على الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر، على أن تكون هناك ورش عمل مستمرة بإذن الله تعالى حتى موسم الحج العام الحالي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:40 PM

الجهات المشاركة في الحج تعقد ورشة عمل لإدارة الحشود بمحطات القطار

إنفاذاً لتوجيهات رئيس لجنة الحج المركزية

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أحمد العبدالله - جدة
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عقدت في محافظة جدة اليوم ورشة عمل إدارة الحشود والتفويج بمحطات قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية.

ورحب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الامين العام لهئية تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بالحضور ناقلا لهم تحيات وشكر أمير منطقة ونائبه الأمير عبدالله بن بندر على الجهود المبذولة في موسم حج العام الماضي والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح مؤكداً أن تلك النجاحات جاءت بفضل الله ثم بتكامل وتناغم الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وأبان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة اهمية العمل التكاملي والتناغم بين مختلف القطاعات وتعزيز النجاحات التي تحققت ولله الحمد في الأعوام السابقة، وأهمية إدارة التفويج من وإلى قطار المشاعر ومنشأة الجمرات.

وأوضح بأنه ولله الحمد فقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية القطار واستعداده لموسم حج 1439هـ مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم في القطار خلال كل مرحلة من مراحل الحج في العام الحالي يقدر بنحو 350 ألف حاج، فيما سيبلغ العدد الإجمالي للحجاج الذين سيستفيدون من القطار بدءا من مرحلة التصعيد وحتى نهاية أيّام التشريق نحو مليوني مستفيد بإذن الله تعالى.

وناقشت الورشة عددا من الأوراق التي قدمتها 9 جهات وركزت على الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر، على أن تكون هناك ورش عمل مستمرة بإذن الله تعالى حتى موسم الحج العام الحالي.

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