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بالصور.. "سعود بن نايف" يرعى ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية

توج الفائزين بمسابقة كأس الخليج لجمال الخيل في منافسات الفحول والأفراس

‏‫رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أمس، حفل اختتام فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، وذلك على أرض المدينة الرياضية بمحافظة الخبر.

وتوج أمير الشرقية الفائزين في بطولة كأس الخليج لجمال الخيل العربية المصرية، في منافسات الأفراس والفحول بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكانت النتائج كالتالي: فئة الفحول، البطل الذهبي حيدر، المالك مربط دبي للخيول العربية، والبطل الفضي نائل الخالد، المالك خالد أحمد باقدو، والبطل البرونزي: سلمان الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وفي فئة الأفراس: البطلة الذهبية : دي اس ايه بيبي، المالك عبدالله فهد الحقباني، والبطلة الفضية الفابيا جوميرا، المالك مربط الفلا محمد عبدالرحمن الطبيشي، والبطلة البرونزية : هيفاء الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكانت فعاليات المهرجان، انطلقت يوم الخميس الماضي، واستمرت 4 أيام، بمشاركة نحو 450 رأسًا من الخيول العربية الأصيلة، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم.

وبدأت منافسات بطولة جمال الخيل في اليوم الأول الخميس الماضي واستمرت يومين.

كما أُقيم على هامش المهرجان، معرض فني، تضمن نحو 18 لوحة ومنحوتة نادرة، تحكي تاريخ الخيول العربية منذ القدم، وشارك في المعرض أشهر الفنانين والنحاتين من دول العالم.

وشهدت الفعاليات، يوم أمس الأحد، ورشة عمل تعليمية، تناولت تاريخ الخيول العربية، وانتقال سلالاتها من الجزيرة العربية، إلى دول العالم، حيث شارك فيها عددٌ من أشهر الأكاديميين والمهتمين بالخيل العربية من داخل المملكة وخارجها.

ومن جانب آخر، ثمّن خالد القحطاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تشريف الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لختام المهرجان.

وقال "القحطاني" :"كان لحضور سموهما عظيم الأثر في نفوسنا جميعًا، كما كان له تأثير إيجابي على المهرجان بجميع فعالياته، وامتد الأثر إلى ملاك الخيل، إذ إن حضور سموهما نعده تتويجًا لنجاح هذا المهرجان، وتجسد هذا الأثر عندما كرّم سمو أمير الشرقية جميع الفائزين في منافسات هذه البطولة.

وعلق القحطاني على فعاليات البطولة قائلاً: "نحمد الله على نجاح المهرجان، وتحقيق أهدافه التي سعينا إليها، وهي نشر ثقافة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة لدى الجميع، وكما رأينا، البطولة كانت أكثر من رائعة، بعدما تنافس فيها أكثر من 450 حصانًا، على نيل جوائز البطولة، والحمد لله، النتائج كانت عادلة ومحل رضا الجميع.

واختتم بتقديم شكره الخاص وشكر أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أمير الشرقية ونائبه، كما قدم الشكر إلى جميع الجهات الرسمية التي شاركت في تنظيم البطولة، والجهات الداعمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سعود بن نايف" يرعى ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية
سبق

‏‫رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أمس، حفل اختتام فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، وذلك على أرض المدينة الرياضية بمحافظة الخبر.

وتوج أمير الشرقية الفائزين في بطولة كأس الخليج لجمال الخيل العربية المصرية، في منافسات الأفراس والفحول بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكانت النتائج كالتالي: فئة الفحول، البطل الذهبي حيدر، المالك مربط دبي للخيول العربية، والبطل الفضي نائل الخالد، المالك خالد أحمد باقدو، والبطل البرونزي: سلمان الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وفي فئة الأفراس: البطلة الذهبية : دي اس ايه بيبي، المالك عبدالله فهد الحقباني، والبطلة الفضية الفابيا جوميرا، المالك مربط الفلا محمد عبدالرحمن الطبيشي، والبطلة البرونزية : هيفاء الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكانت فعاليات المهرجان، انطلقت يوم الخميس الماضي، واستمرت 4 أيام، بمشاركة نحو 450 رأسًا من الخيول العربية الأصيلة، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم.

وبدأت منافسات بطولة جمال الخيل في اليوم الأول الخميس الماضي واستمرت يومين.

كما أُقيم على هامش المهرجان، معرض فني، تضمن نحو 18 لوحة ومنحوتة نادرة، تحكي تاريخ الخيول العربية منذ القدم، وشارك في المعرض أشهر الفنانين والنحاتين من دول العالم.

وشهدت الفعاليات، يوم أمس الأحد، ورشة عمل تعليمية، تناولت تاريخ الخيول العربية، وانتقال سلالاتها من الجزيرة العربية، إلى دول العالم، حيث شارك فيها عددٌ من أشهر الأكاديميين والمهتمين بالخيل العربية من داخل المملكة وخارجها.

ومن جانب آخر، ثمّن خالد القحطاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تشريف الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لختام المهرجان.

وقال "القحطاني" :"كان لحضور سموهما عظيم الأثر في نفوسنا جميعًا، كما كان له تأثير إيجابي على المهرجان بجميع فعالياته، وامتد الأثر إلى ملاك الخيل، إذ إن حضور سموهما نعده تتويجًا لنجاح هذا المهرجان، وتجسد هذا الأثر عندما كرّم سمو أمير الشرقية جميع الفائزين في منافسات هذه البطولة.

وعلق القحطاني على فعاليات البطولة قائلاً: "نحمد الله على نجاح المهرجان، وتحقيق أهدافه التي سعينا إليها، وهي نشر ثقافة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة لدى الجميع، وكما رأينا، البطولة كانت أكثر من رائعة، بعدما تنافس فيها أكثر من 450 حصانًا، على نيل جوائز البطولة، والحمد لله، النتائج كانت عادلة ومحل رضا الجميع.

واختتم بتقديم شكره الخاص وشكر أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أمير الشرقية ونائبه، كما قدم الشكر إلى جميع الجهات الرسمية التي شاركت في تنظيم البطولة، والجهات الداعمة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:08 AM

بالصور.. "سعود بن نايف" يرعى ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية

توج الفائزين بمسابقة كأس الخليج لجمال الخيل في منافسات الفحول والأفراس

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حامد العلي - الدمام
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‏‫رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أمس، حفل اختتام فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، وذلك على أرض المدينة الرياضية بمحافظة الخبر.

وتوج أمير الشرقية الفائزين في بطولة كأس الخليج لجمال الخيل العربية المصرية، في منافسات الأفراس والفحول بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكانت النتائج كالتالي: فئة الفحول، البطل الذهبي حيدر، المالك مربط دبي للخيول العربية، والبطل الفضي نائل الخالد، المالك خالد أحمد باقدو، والبطل البرونزي: سلمان الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وفي فئة الأفراس: البطلة الذهبية : دي اس ايه بيبي، المالك عبدالله فهد الحقباني، والبطلة الفضية الفابيا جوميرا، المالك مربط الفلا محمد عبدالرحمن الطبيشي، والبطلة البرونزية : هيفاء الخالدية، المالك الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكانت فعاليات المهرجان، انطلقت يوم الخميس الماضي، واستمرت 4 أيام، بمشاركة نحو 450 رأسًا من الخيول العربية الأصيلة، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم.

وبدأت منافسات بطولة جمال الخيل في اليوم الأول الخميس الماضي واستمرت يومين.

كما أُقيم على هامش المهرجان، معرض فني، تضمن نحو 18 لوحة ومنحوتة نادرة، تحكي تاريخ الخيول العربية منذ القدم، وشارك في المعرض أشهر الفنانين والنحاتين من دول العالم.

وشهدت الفعاليات، يوم أمس الأحد، ورشة عمل تعليمية، تناولت تاريخ الخيول العربية، وانتقال سلالاتها من الجزيرة العربية، إلى دول العالم، حيث شارك فيها عددٌ من أشهر الأكاديميين والمهتمين بالخيل العربية من داخل المملكة وخارجها.

ومن جانب آخر، ثمّن خالد القحطاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تشريف الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لختام المهرجان.

وقال "القحطاني" :"كان لحضور سموهما عظيم الأثر في نفوسنا جميعًا، كما كان له تأثير إيجابي على المهرجان بجميع فعالياته، وامتد الأثر إلى ملاك الخيل، إذ إن حضور سموهما نعده تتويجًا لنجاح هذا المهرجان، وتجسد هذا الأثر عندما كرّم سمو أمير الشرقية جميع الفائزين في منافسات هذه البطولة.

وعلق القحطاني على فعاليات البطولة قائلاً: "نحمد الله على نجاح المهرجان، وتحقيق أهدافه التي سعينا إليها، وهي نشر ثقافة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة لدى الجميع، وكما رأينا، البطولة كانت أكثر من رائعة، بعدما تنافس فيها أكثر من 450 حصانًا، على نيل جوائز البطولة، والحمد لله، النتائج كانت عادلة ومحل رضا الجميع.

واختتم بتقديم شكره الخاص وشكر أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أمير الشرقية ونائبه، كما قدم الشكر إلى جميع الجهات الرسمية التي شاركت في تنظيم البطولة، والجهات الداعمة.

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