عمالة أجنبية تقوم بحجز أماكن جلوس الأهالي بالشرائع.. والبلدية تتفاعل

عبر نشر الفرشات على أطراف ألعاب الأطفال.. هنا تنتهك الخصوصيات

تفاعلت بلدية الشرائع مع ما نشرته "سبق" حول قيام عمالة من جنسية عربية باستخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الوحيد لمخططات الشرائع بحجز السيارات، والتضييق على الأهالي، ووجّه رئيس البلدية الفرعية بالشرائع المهندس فهد البشري المراقبين بالوقوف على الموقع وتطبيق الأنظمة في مثل هذه المخالفات.

وكانت "سبق" قد رصدت قيام عدد من العمالة الأجنبية بنشر أكبر عدد من الفرشات البالية والمتآكلة ووضعها على أطراف الألعاب المخصصة للأطفال، ومنع الأهالي من الجلوس عليها بحجة أنها "محجوزة" لشخص آخر، على الرغم من وجود بعض هذه الأماكن بالقرب من السيدات الجالسات بالموقع دون أي احترام للخصوصية.

يُذكر أن حجز الشرائع يعد من أهم وأكبر المتنفسات لأهالي الشرائع والخضراء، ويجد اهتماماً من الجهات ذات العلاقة، ووجود لدوريات الأمن والمرور وأمانة العاصمة، ما أسهم في الحد ومنع التجاوزات التي كانت تحدث فيه من فوضى المركبات والدراجات النارية وانتشار الخيول وما تخلفه من قاذورات في الموقع.