توابع "كورونا".. الأمن الفكري يغلق الشاشات التي تعمل باللمس بالحرم

احترازياً للوقاية والحد من انتشار الفيروس

أوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي لـ"سبق" أن الإدارة قامت بإغلاق الشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، وذلك ضمن توجيهات أخذ كل التدابير اللازمة للاحتراز من هذا الفيروس.

وقال "النافعي": إن هذا الإجراء يأتي احترازياً للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا"، ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض، لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة.

وزاد الشيخ "النافعي" أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عبر موقع الإدارة العامة على الشبكة وشاشات العرض الثابتة.