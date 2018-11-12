بعد أسبوعين من الهبوط .. أسعار النفط ترتفع 2 %

ارتفع عقد أقرب استحقاق لخام برنت إلى 71.61 دولار

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %، اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت السعودية؛ أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20 % منذ أوائل أكتوبر.

وارتفع عقد أقرب استحقاق لخام برنت 2 %، إلى 71.61 دولار للبرميل، بعد إعلان السعودية خفض معروض ديسمبر، وذلك بعد نحو أسبوعين من الهبوط المتواصل، وفق "رويترز".

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً أو 0.9 في المئة عن آخر تسوية، إلى 60.73 دولار للبرميل.