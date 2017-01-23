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الإثارة تجمع الأهلي وضيفه الوحدة.. والشباب يخشى من عقدة التعاون

في ختام دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.

وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.

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الإثارة تجمع الأهلي وضيفه الوحدة.. والشباب يخشى من عقدة التعاون
سبق

تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.

وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:21 AM

الإثارة تجمع الأهلي وضيفه الوحدة.. والشباب يخشى من عقدة التعاون

في ختام دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,095

تُختتم عصر ومساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، تجمع الأولى فريق القيصومة مع الاتفاق على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند الساعة 3:30 عصراً؛ فيما يجمع اللقاء الثاني فريق التعاون مع الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:20 مساءً.

وتُختتم المواجهات بلقاء الإثارة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:05 مساءً.

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