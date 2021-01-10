"الوطني للأرصاد": رصدنا 962 ظاهرة جوية خلال ديسمبر أغلبها #أمطار

المركز: مخرجات نظام الإنذار المبكر 414.. 334 خدمة للقطاع العسكري

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، أنه رصد في شهر ديسمبر الماضي (962) #ظاهرة_جوية أغلبها #أمطار رعدية، كما أرسل (20) مليون رسالة أرصادية.

وبلغت مخرجات نظام الإنذار المبكر خلال ديسمبر 414، وبلغت خدمات الملاحة الجوية "الطيران المدني" 2633، و334 خدمة للقطاع العسكري، و62 خدمة للملاحة البحرية.