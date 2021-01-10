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"الوطني للأرصاد": رصدنا 962 ظاهرة جوية خلال ديسمبر أغلبها #أمطار

المركز: مخرجات نظام الإنذار المبكر 414.. 334 خدمة للقطاع العسكري

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، أنه رصد في شهر ديسمبر الماضي (962) #ظاهرة_جوية أغلبها #أمطار رعدية، كما أرسل (20) مليون رسالة أرصادية.

وبلغت مخرجات نظام الإنذار المبكر خلال ديسمبر 414، وبلغت خدمات الملاحة الجوية "الطيران المدني" 2633، و334 خدمة للقطاع العسكري، و62 خدمة للملاحة البحرية.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رصدنا 962 ظاهرة جوية خلال ديسمبر أغلبها #أمطار
سبق

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، أنه رصد في شهر ديسمبر الماضي (962) #ظاهرة_جوية أغلبها #أمطار رعدية، كما أرسل (20) مليون رسالة أرصادية.

وبلغت مخرجات نظام الإنذار المبكر خلال ديسمبر 414، وبلغت خدمات الملاحة الجوية "الطيران المدني" 2633، و334 خدمة للقطاع العسكري، و62 خدمة للملاحة البحرية.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:15 PM

"الوطني للأرصاد": رصدنا 962 ظاهرة جوية خلال ديسمبر أغلبها #أمطار

المركز: مخرجات نظام الإنذار المبكر 414.. 334 خدمة للقطاع العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، أنه رصد في شهر ديسمبر الماضي (962) #ظاهرة_جوية أغلبها #أمطار رعدية، كما أرسل (20) مليون رسالة أرصادية.

وبلغت مخرجات نظام الإنذار المبكر خلال ديسمبر 414، وبلغت خدمات الملاحة الجوية "الطيران المدني" 2633، و334 خدمة للقطاع العسكري، و62 خدمة للملاحة البحرية.

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