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وزير العدل: خطاب خادم الحرمين وولي العهد كشف عن المنجزات العملاقة في المملكة

أكد أن المرفق العدلي حقق إنجازات غير مسبوقة بدعم من القيادة

نوّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بوضوح حجمَ المنجزات العملاقة والاستثنائية التي حققتها المملكة خلال أقل من 4 سنوات.

وقال: "كلمة سمو ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تَحققت خلال الأعوام الماضية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين".

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 حملت معها آمال وطموح الشعب السعودي الوفي؛ لتنطلق المملكة نحو التطور الشامل في جميع القطاعات، حتى أصبحت اليوم -ولله الحمد- نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد؛ لتواصل المملكة ريادتها على جميع الصعد.

وبيّن أن المرفق العدلي وجد اهتمامًا ومتابعة من القيادة الرشيدة حتى تحققت -ولله الحمد- في مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، تمثلت في التحول الرقمي لخدمة المستفيدين وتجويد الخدمات، ومأسسة العمل القضائي، وتطوير تشريعاته، ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية، وإعادة هندسة الإجراءات وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة التي تكفل دقة الأداء وتطوير العمل.

وقدّم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود كبيرة ومتابعة حثيثة لنماء الوطن وازدهاره، ولينعم الشعب السعودي بالرخاء ورغد العيش؛ داعيًّا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظهما بحفظه ويُمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل: خطاب خادم الحرمين وولي العهد كشف عن المنجزات العملاقة في المملكة
سبق

نوّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بوضوح حجمَ المنجزات العملاقة والاستثنائية التي حققتها المملكة خلال أقل من 4 سنوات.

وقال: "كلمة سمو ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تَحققت خلال الأعوام الماضية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين".

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 حملت معها آمال وطموح الشعب السعودي الوفي؛ لتنطلق المملكة نحو التطور الشامل في جميع القطاعات، حتى أصبحت اليوم -ولله الحمد- نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد؛ لتواصل المملكة ريادتها على جميع الصعد.

وبيّن أن المرفق العدلي وجد اهتمامًا ومتابعة من القيادة الرشيدة حتى تحققت -ولله الحمد- في مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، تمثلت في التحول الرقمي لخدمة المستفيدين وتجويد الخدمات، ومأسسة العمل القضائي، وتطوير تشريعاته، ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية، وإعادة هندسة الإجراءات وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة التي تكفل دقة الأداء وتطوير العمل.

وقدّم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود كبيرة ومتابعة حثيثة لنماء الوطن وازدهاره، ولينعم الشعب السعودي بالرخاء ورغد العيش؛ داعيًّا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظهما بحفظه ويُمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
07:55 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:21 PM

وزير العدل: خطاب خادم الحرمين وولي العهد كشف عن المنجزات العملاقة في المملكة

أكد أن المرفق العدلي حقق إنجازات غير مسبوقة بدعم من القيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بوضوح حجمَ المنجزات العملاقة والاستثنائية التي حققتها المملكة خلال أقل من 4 سنوات.

وقال: "كلمة سمو ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تَحققت خلال الأعوام الماضية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين".

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 حملت معها آمال وطموح الشعب السعودي الوفي؛ لتنطلق المملكة نحو التطور الشامل في جميع القطاعات، حتى أصبحت اليوم -ولله الحمد- نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد؛ لتواصل المملكة ريادتها على جميع الصعد.

وبيّن أن المرفق العدلي وجد اهتمامًا ومتابعة من القيادة الرشيدة حتى تحققت -ولله الحمد- في مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، تمثلت في التحول الرقمي لخدمة المستفيدين وتجويد الخدمات، ومأسسة العمل القضائي، وتطوير تشريعاته، ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية، وإعادة هندسة الإجراءات وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة التي تكفل دقة الأداء وتطوير العمل.

وقدّم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود كبيرة ومتابعة حثيثة لنماء الوطن وازدهاره، ولينعم الشعب السعودي بالرخاء ورغد العيش؛ داعيًّا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظهما بحفظه ويُمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.

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