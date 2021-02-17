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"مايكروسوفت" تختبر نسخة خاصة من متصفحها للأطفال

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تختبر حاليًّا نسخة مخصصة من متصفحها للإنترنت "إيدج" للأطفال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "وضع الأطفال" في متصفحها "مايكروسوفت إيدج" سيساعد على حماية الأطفال أثناء تنقلهم عبر شبكة الويب.

وسيكون السن المحدد لمن يمكنهم استخدام "إيدج" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 12 عامًا.

ولن يحتاج "وضع الطفل" إلى تغيير إعدادات حساب "مايكروسوفت" حتى يتمكن من استخدامه الأطفال، بل سيمكنه مباشرة تشغيله.

يستخدم وضع الأطفال البحث الآمن في محرك البحث "بينغ" مع منع التتبع الصارم، ويوفر سمات متصفح مخصصة.

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة تحسين وضع الأطفال عن طريق إضافة المزيد من الميزات.

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تختبر نسخة خاصة من متصفحها للأطفال
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تختبر حاليًّا نسخة مخصصة من متصفحها للإنترنت "إيدج" للأطفال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "وضع الأطفال" في متصفحها "مايكروسوفت إيدج" سيساعد على حماية الأطفال أثناء تنقلهم عبر شبكة الويب.

وسيكون السن المحدد لمن يمكنهم استخدام "إيدج" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 12 عامًا.

ولن يحتاج "وضع الطفل" إلى تغيير إعدادات حساب "مايكروسوفت" حتى يتمكن من استخدامه الأطفال، بل سيمكنه مباشرة تشغيله.

يستخدم وضع الأطفال البحث الآمن في محرك البحث "بينغ" مع منع التتبع الصارم، ويوفر سمات متصفح مخصصة.

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة تحسين وضع الأطفال عن طريق إضافة المزيد من الميزات.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
06:12 PM

"مايكروسوفت" تختبر نسخة خاصة من متصفحها للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تختبر حاليًّا نسخة مخصصة من متصفحها للإنترنت "إيدج" للأطفال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "وضع الأطفال" في متصفحها "مايكروسوفت إيدج" سيساعد على حماية الأطفال أثناء تنقلهم عبر شبكة الويب.

وسيكون السن المحدد لمن يمكنهم استخدام "إيدج" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 12 عامًا.

ولن يحتاج "وضع الطفل" إلى تغيير إعدادات حساب "مايكروسوفت" حتى يتمكن من استخدامه الأطفال، بل سيمكنه مباشرة تشغيله.

يستخدم وضع الأطفال البحث الآمن في محرك البحث "بينغ" مع منع التتبع الصارم، ويوفر سمات متصفح مخصصة.

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة تحسين وضع الأطفال عن طريق إضافة المزيد من الميزات.

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