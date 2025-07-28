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انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي .. أول أغسطس

حظر صيده سيبدأ في 1 فبراير 2020 لإعطائه الفرصة للتكاثر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل وينتهي في 31 يناير 2020م، ولمدة 6 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع؛ أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافةً إلى المحافظة على مخزونه الإستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع؛ الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيكون عُرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي .. أول أغسطس
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل وينتهي في 31 يناير 2020م، ولمدة 6 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع؛ أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافةً إلى المحافظة على مخزونه الإستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع؛ الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيكون عُرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:03 PM

انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي .. أول أغسطس

حظر صيده سيبدأ في 1 فبراير 2020 لإعطائه الفرصة للتكاثر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل وينتهي في 31 يناير 2020م، ولمدة 6 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع؛ أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافةً إلى المحافظة على مخزونه الإستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع؛ الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن مَن يخالف ذلك سيكون عُرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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