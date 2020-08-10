قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارًا وقع فى ولاية بالتيمور، مما أدى إلى تدمير عدة منازل. وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الانفجار تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد من المنازل المهدمة.

انفجار قوي في ولاية بالتيمور الأمريكية.. تدمير عدد من المنازل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-10 قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارًا وقع فى ولاية بالتيمور، مما أدى إلى تدمير عدة منازل.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الانفجار تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد من المنازل المهدمة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 07:02 PM

اخر تعديل 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 07:08 PM

انفجار قوي في ولاية بالتيمور الأمريكية.. تدمير عدد من المنازل تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين





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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارًا وقع فى ولاية بالتيمور، مما أدى إلى تدمير عدة منازل.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الانفجار تسبب فى وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد من المنازل المهدمة.