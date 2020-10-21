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وفد من "غرفة مكة" يزور "مصنع النحل الجوال" للاطلاع على الفرص الاستثمارية

زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يضم رئيس الغرفة هشام كعكي ونائبه رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية ووفد من رجال الأعمال، اليوم، مصنع النحل الجوال ضمن زيارة الوفد للمدينة الصناعية بمكة المكرمة؛ للاطلاع على المصانع القائمة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.

واستمع الوفد إلى شرح واف عن المصنع وأقسامه ومنتجاته من أحمد بن فائز القثامي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وأعجب الوفد بما شاهدوه من تطور وجهود مبذولة في المصنع للرقي بصناعة النحل ومنتجاته بالمملكة.

وتعد مؤسسة النحل الجوال أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط لإنتاج النحل والعسل، وتمتلك أسطولا من الخلايا المتنقلة يبلغ عددها أكثر من عشرة آلاف خلية للنحل المنتخب بعناية من أفضل السلالات.

وحصدت المؤسسة جوائز عدة من المسابقات المحلية والدولية، حيث حصدت جائزة المركز الأول في مسابقة أجود عسل في العالم ضمن المسابقة التي نظمتها جمعية العسل الألمانية، وجائزة أفضل الأعسال العربية في مصر عام 2014 م، والمركز الثالث كأفضل الأعسال الأسيوية للفئات التجارية في إندونيسيا 2018م، والميدالية الذهبية لأفضل عسل في العالم فِي مؤتمر (ابيمونديا) الذي أقيم في كندا 2019، وكأس أفريقيا لأفضل عسل متبلور لعام 2019، وجميع منتجات المؤسة موثقة عضوية من شركة (BCS) العالمية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

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وفد من "غرفة مكة" يزور "مصنع النحل الجوال" للاطلاع على الفرص الاستثمارية
سبق

زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يضم رئيس الغرفة هشام كعكي ونائبه رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية ووفد من رجال الأعمال، اليوم، مصنع النحل الجوال ضمن زيارة الوفد للمدينة الصناعية بمكة المكرمة؛ للاطلاع على المصانع القائمة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.

واستمع الوفد إلى شرح واف عن المصنع وأقسامه ومنتجاته من أحمد بن فائز القثامي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وأعجب الوفد بما شاهدوه من تطور وجهود مبذولة في المصنع للرقي بصناعة النحل ومنتجاته بالمملكة.

وتعد مؤسسة النحل الجوال أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط لإنتاج النحل والعسل، وتمتلك أسطولا من الخلايا المتنقلة يبلغ عددها أكثر من عشرة آلاف خلية للنحل المنتخب بعناية من أفضل السلالات.

وحصدت المؤسسة جوائز عدة من المسابقات المحلية والدولية، حيث حصدت جائزة المركز الأول في مسابقة أجود عسل في العالم ضمن المسابقة التي نظمتها جمعية العسل الألمانية، وجائزة أفضل الأعسال العربية في مصر عام 2014 م، والمركز الثالث كأفضل الأعسال الأسيوية للفئات التجارية في إندونيسيا 2018م، والميدالية الذهبية لأفضل عسل في العالم فِي مؤتمر (ابيمونديا) الذي أقيم في كندا 2019، وكأس أفريقيا لأفضل عسل متبلور لعام 2019، وجميع منتجات المؤسة موثقة عضوية من شركة (BCS) العالمية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:29 PM

وفد من "غرفة مكة" يزور "مصنع النحل الجوال" للاطلاع على الفرص الاستثمارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يضم رئيس الغرفة هشام كعكي ونائبه رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية ووفد من رجال الأعمال، اليوم، مصنع النحل الجوال ضمن زيارة الوفد للمدينة الصناعية بمكة المكرمة؛ للاطلاع على المصانع القائمة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.

واستمع الوفد إلى شرح واف عن المصنع وأقسامه ومنتجاته من أحمد بن فائز القثامي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وأعجب الوفد بما شاهدوه من تطور وجهود مبذولة في المصنع للرقي بصناعة النحل ومنتجاته بالمملكة.

وتعد مؤسسة النحل الجوال أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط لإنتاج النحل والعسل، وتمتلك أسطولا من الخلايا المتنقلة يبلغ عددها أكثر من عشرة آلاف خلية للنحل المنتخب بعناية من أفضل السلالات.

وحصدت المؤسسة جوائز عدة من المسابقات المحلية والدولية، حيث حصدت جائزة المركز الأول في مسابقة أجود عسل في العالم ضمن المسابقة التي نظمتها جمعية العسل الألمانية، وجائزة أفضل الأعسال العربية في مصر عام 2014 م، والمركز الثالث كأفضل الأعسال الأسيوية للفئات التجارية في إندونيسيا 2018م، والميدالية الذهبية لأفضل عسل في العالم فِي مؤتمر (ابيمونديا) الذي أقيم في كندا 2019، وكأس أفريقيا لأفضل عسل متبلور لعام 2019، وجميع منتجات المؤسة موثقة عضوية من شركة (BCS) العالمية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

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