النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية "سبق".. "التحول الرقمي المالي ورؤية 2030" يناقش أكبر عملية تحوّل سعودي

ينظّمه مركز الأعمال بمعهد الإدارة وجمعية المحاسبين البريطانية بمشاركة خبراء دوليين

برعاية "سبق"، ينظم مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، يوم الأحد القادم 8 جمادي الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث من عملية تحوّل مالي تُوصَف بأنها الأكبر في تاريخه؛ لا سيما في أتمتة العمليات إلى رقمنة جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عدد من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل وخارج المملكة، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني، ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، وسيشهد جدول أعمال الملتقى الكثير من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين، تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي ثم تُعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية، يقدّمها أحد مسؤولي شركة IPM، يعقُبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حاليًا يقدّمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي، ثم يقدم أحد مسؤولي شركة Accenture (TBC) جلسة عن ثورة البيانات، يعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدّمها أحد مسؤولي شركة Oracle، ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة التحول الرقمي المالي في المملكة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برعاية "سبق".. "التحول الرقمي المالي ورؤية 2030" يناقش أكبر عملية تحوّل سعودي
سبق

برعاية "سبق"، ينظم مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، يوم الأحد القادم 8 جمادي الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث من عملية تحوّل مالي تُوصَف بأنها الأكبر في تاريخه؛ لا سيما في أتمتة العمليات إلى رقمنة جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عدد من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل وخارج المملكة، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني، ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، وسيشهد جدول أعمال الملتقى الكثير من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين، تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي ثم تُعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية، يقدّمها أحد مسؤولي شركة IPM، يعقُبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حاليًا يقدّمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي، ثم يقدم أحد مسؤولي شركة Accenture (TBC) جلسة عن ثورة البيانات، يعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدّمها أحد مسؤولي شركة Oracle، ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:37 AM

برعاية "سبق".. "التحول الرقمي المالي ورؤية 2030" يناقش أكبر عملية تحوّل سعودي

ينظّمه مركز الأعمال بمعهد الإدارة وجمعية المحاسبين البريطانية بمشاركة خبراء دوليين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
596

برعاية "سبق"، ينظم مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، يوم الأحد القادم 8 جمادي الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث من عملية تحوّل مالي تُوصَف بأنها الأكبر في تاريخه؛ لا سيما في أتمتة العمليات إلى رقمنة جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عدد من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل وخارج المملكة، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني، ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، وسيشهد جدول أعمال الملتقى الكثير من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين، تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي ثم تُعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية، يقدّمها أحد مسؤولي شركة IPM، يعقُبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حاليًا يقدّمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي، ثم يقدم أحد مسؤولي شركة Accenture (TBC) جلسة عن ثورة البيانات، يعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدّمها أحد مسؤولي شركة Oracle، ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,231
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,675
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,336

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة