برعاية "سبق".. "التحول الرقمي المالي ورؤية 2030" يناقش أكبر عملية تحوّل سعودي

ينظّمه مركز الأعمال بمعهد الإدارة وجمعية المحاسبين البريطانية بمشاركة خبراء دوليين

برعاية "سبق"، ينظم مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، يوم الأحد القادم 8 جمادي الآخرة 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م، وتناقش محاور الملتقى ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث من عملية تحوّل مالي تُوصَف بأنها الأكبر في تاريخه؛ لا سيما في أتمتة العمليات إلى رقمنة جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

ويشهد الملتقى مشاركة عدد من التحالفات المالية الرائدة، وقادة القطاع المالي وخبراء التحول الرقمي المالي من داخل وخارج المملكة، والمتخصصين في الشؤون المالية، والمديرين الماليين وقادة الشؤون المالية؛ يتقدمهم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ورئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط فضيلة جوبلاني، ووكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، وسيشهد جدول أعمال الملتقى الكثير من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.

وسيستعرض رئيس الشراكات السوقية بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية زاريف لودين، تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول التحول التكنولوجي ثم تُعقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية، يقدّمها أحد مسؤولي شركة IPM، يعقُبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حاليًا يقدّمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط وائل أبو زكي، ثم يقدم أحد مسؤولي شركة Accenture (TBC) جلسة عن ثورة البيانات، يعقبها جلسة عن التحولات التقنية يقدّمها أحد مسؤولي شركة Oracle، ويختتم الملتقى بكلمة لمعهد الإدارة العامة.