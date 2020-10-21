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ضربات الموجة الثانية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتجاوز المليون

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 34366

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295.

وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض.

وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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ضربات الموجة الثانية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتجاوز المليون
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295.

وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض.

وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
09:21 PM

ضربات الموجة الثانية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتجاوز المليون

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 34366

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,261

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295.

وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض.

وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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