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"الشؤون الصحية" و"التجمع الصحي" بالطائف يبحثان التعاون المشترك

من أجل تطوير الخدمات بالمحافظة

عقد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، ورئيس التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور مساعدي الشؤون الصحية وبعض مديري الإدارات، ومساعدي رئيس التجمع.

بدأ الاجتماع بكلمة لمدير الشؤون الصحية، أكد فيها أهمية التعاون المشترك بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي من أجل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

ثم ألقى الدكتور طلال المالكي كلمة أثنى فيها على ما لقيه من تعاون غير مستغرب من إدارة الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن رؤية ورسالة التجمع الصحي، وما تم خلال الفترة الماضية من تحضير لإطلاق التجمع.

تلا ذلك مناقشة بعض المواضيع المشتركة بين التجمع الصحي والشؤون الصحية.

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"الشؤون الصحية" و"التجمع الصحي" بالطائف يبحثان التعاون المشترك
سبق

عقد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، ورئيس التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور مساعدي الشؤون الصحية وبعض مديري الإدارات، ومساعدي رئيس التجمع.

بدأ الاجتماع بكلمة لمدير الشؤون الصحية، أكد فيها أهمية التعاون المشترك بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي من أجل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

ثم ألقى الدكتور طلال المالكي كلمة أثنى فيها على ما لقيه من تعاون غير مستغرب من إدارة الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن رؤية ورسالة التجمع الصحي، وما تم خلال الفترة الماضية من تحضير لإطلاق التجمع.

تلا ذلك مناقشة بعض المواضيع المشتركة بين التجمع الصحي والشؤون الصحية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
06:36 PM

"الشؤون الصحية" و"التجمع الصحي" بالطائف يبحثان التعاون المشترك

من أجل تطوير الخدمات بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عقد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، ورئيس التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور مساعدي الشؤون الصحية وبعض مديري الإدارات، ومساعدي رئيس التجمع.

بدأ الاجتماع بكلمة لمدير الشؤون الصحية، أكد فيها أهمية التعاون المشترك بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي من أجل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

ثم ألقى الدكتور طلال المالكي كلمة أثنى فيها على ما لقيه من تعاون غير مستغرب من إدارة الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن رؤية ورسالة التجمع الصحي، وما تم خلال الفترة الماضية من تحضير لإطلاق التجمع.

تلا ذلك مناقشة بعض المواضيع المشتركة بين التجمع الصحي والشؤون الصحية.

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