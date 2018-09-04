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بإمارة الرياض.. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى

رواد مواقع التواصل أثنوا على شهامة المتنازلين داعين لهم بالأجر والثواب

في بادرة اجتماعية، وابتغاء وجه الله تعالى، وطلبًا للأجر من المولى - عز وجل -، ضرب أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي - رحمه الله - أروع الأمثلة في ذلك؛ إذ تنازلوا عن قاتل أخيهم، وسجلوا تنازلهم رسميًّا دون مقابل أو شرط طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد تم التنازل بإمارة منطقة الرياض.

وقال لـ"سبق" الوكيل الشرعي علي محمد يوسف الجبيري الأكلبي إنه تم التنازل لوجه الله تعالى عن محمد بن علي الجبيري الأكلبي دون قيد أو شرط بإمارة منطقة الرياض يوم أمس الاثنين.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شهامة المتنازلين، سائلين الله لهم الأجر والثواب، ومشيرين إلى أن هذا الفعل الكريم ليس بمستغرب على أبناء قبيلة أكلب الذين دائمًا ما يتسابقون على فعل الخير، وداعين الله أن يحمي الوطن وقيادته.

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بإمارة الرياض.. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى
سبق

في بادرة اجتماعية، وابتغاء وجه الله تعالى، وطلبًا للأجر من المولى - عز وجل -، ضرب أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي - رحمه الله - أروع الأمثلة في ذلك؛ إذ تنازلوا عن قاتل أخيهم، وسجلوا تنازلهم رسميًّا دون مقابل أو شرط طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد تم التنازل بإمارة منطقة الرياض.

وقال لـ"سبق" الوكيل الشرعي علي محمد يوسف الجبيري الأكلبي إنه تم التنازل لوجه الله تعالى عن محمد بن علي الجبيري الأكلبي دون قيد أو شرط بإمارة منطقة الرياض يوم أمس الاثنين.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شهامة المتنازلين، سائلين الله لهم الأجر والثواب، ومشيرين إلى أن هذا الفعل الكريم ليس بمستغرب على أبناء قبيلة أكلب الذين دائمًا ما يتسابقون على فعل الخير، وداعين الله أن يحمي الوطن وقيادته.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:20 AM

بإمارة الرياض.. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى

رواد مواقع التواصل أثنوا على شهامة المتنازلين داعين لهم بالأجر والثواب

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
27
27,197

في بادرة اجتماعية، وابتغاء وجه الله تعالى، وطلبًا للأجر من المولى - عز وجل -، ضرب أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي - رحمه الله - أروع الأمثلة في ذلك؛ إذ تنازلوا عن قاتل أخيهم، وسجلوا تنازلهم رسميًّا دون مقابل أو شرط طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد تم التنازل بإمارة منطقة الرياض.

وقال لـ"سبق" الوكيل الشرعي علي محمد يوسف الجبيري الأكلبي إنه تم التنازل لوجه الله تعالى عن محمد بن علي الجبيري الأكلبي دون قيد أو شرط بإمارة منطقة الرياض يوم أمس الاثنين.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شهامة المتنازلين، سائلين الله لهم الأجر والثواب، ومشيرين إلى أن هذا الفعل الكريم ليس بمستغرب على أبناء قبيلة أكلب الذين دائمًا ما يتسابقون على فعل الخير، وداعين الله أن يحمي الوطن وقيادته.

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