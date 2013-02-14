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السعودية تستورد ١٠ آلاف بقرة من كولومبيا

السفينة ستنطلق نحو المملكة يوم 23 فبراير

تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، سفينة تحمل 10 آلاف بقرة قادمة من كولومبيا إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
ونقلت صحيفة "elmeridiano" الكولومبية عن خوان كاميلو راموس بشركة "إنفيرشنس بونانزا" للماشية الحية في كولومبيا قوله: "هذه أول عملية تصدير نقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أتيحت لنا الفرصة لبدء علاقة تجارية نتوقع لها مستقبلًا رائعًا على المدى القصير والمتوسط نظرًا للطلب المستمر والمتزايد على الحيوانات الحية من كولومبيا".
وأضاف: كولومبيا بدأت المنافسة في سوق الماشية وأصبحت أحد المصدّرين إلى السعودية التي تعد واحدة من أكبر مستوردي اللحوم والماشية.

السعودية كولومبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تستورد ١٠ آلاف بقرة من كولومبيا
سبق

تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، سفينة تحمل 10 آلاف بقرة قادمة من كولومبيا إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
ونقلت صحيفة "elmeridiano" الكولومبية عن خوان كاميلو راموس بشركة "إنفيرشنس بونانزا" للماشية الحية في كولومبيا قوله: "هذه أول عملية تصدير نقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أتيحت لنا الفرصة لبدء علاقة تجارية نتوقع لها مستقبلًا رائعًا على المدى القصير والمتوسط نظرًا للطلب المستمر والمتزايد على الحيوانات الحية من كولومبيا".
وأضاف: كولومبيا بدأت المنافسة في سوق الماشية وأصبحت أحد المصدّرين إلى السعودية التي تعد واحدة من أكبر مستوردي اللحوم والماشية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:26 PM

السعودية تستورد ١٠ آلاف بقرة من كولومبيا

السفينة ستنطلق نحو المملكة يوم 23 فبراير

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,178

تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، سفينة تحمل 10 آلاف بقرة قادمة من كولومبيا إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
ونقلت صحيفة "elmeridiano" الكولومبية عن خوان كاميلو راموس بشركة "إنفيرشنس بونانزا" للماشية الحية في كولومبيا قوله: "هذه أول عملية تصدير نقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أتيحت لنا الفرصة لبدء علاقة تجارية نتوقع لها مستقبلًا رائعًا على المدى القصير والمتوسط نظرًا للطلب المستمر والمتزايد على الحيوانات الحية من كولومبيا".
وأضاف: كولومبيا بدأت المنافسة في سوق الماشية وأصبحت أحد المصدّرين إلى السعودية التي تعد واحدة من أكبر مستوردي اللحوم والماشية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,110

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