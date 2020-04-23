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كوريا الجنوبية: حالتا وفاة إضافيتان و8 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 240

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتيْ وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 10702.

وأشارت "يونهاب" إلى خروج 134 مصابًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع عدد مَن تعافوْا من الفيروس إلى 8411 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: حالتا وفاة إضافيتان و8 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتيْ وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 10702.

وأشارت "يونهاب" إلى خروج 134 مصابًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع عدد مَن تعافوْا من الفيروس إلى 8411 شخصًا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:51 AM

كوريا الجنوبية: حالتا وفاة إضافيتان و8 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 240

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتيْ وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 10702.

وأشارت "يونهاب" إلى خروج 134 مصابًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع عدد مَن تعافوْا من الفيروس إلى 8411 شخصًا.

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