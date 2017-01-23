"الأرصاد" تنبِّه القصيم بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

تشمل النبهانية والرس والبدائع وبريدة والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فجرًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.
وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.
وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.
وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.