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"الأرصاد" تنبِّه القصيم بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

تشمل النبهانية والرس والبدائع وبريدة والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فجرًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه القصيم بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:42 PM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:02 AM

"الأرصاد" تنبِّه القصيم بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

تشمل النبهانية والرس والبدائع وبريدة والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فجرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,630

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد" أن منطقة القصيم تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة النبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعنيزة وبريدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.15 من مساء الثلاثاء، تستمر حتى الساعة الثالثة فجر الأربعاء.

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