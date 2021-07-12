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"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم

استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة

قالت “الصحة” إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتةً أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1244) حالة مؤكدة وتعافي (1523) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10510) حالات، منها (1434) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (502439) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (483937) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7992) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم
سبق

قالت “الصحة” إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتةً أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1244) حالة مؤكدة وتعافي (1523) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10510) حالات، منها (1434) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (502439) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (483937) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7992) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:21 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:30 PM

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم

استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,841

قالت “الصحة” إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتةً أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1244) حالة مؤكدة وتعافي (1523) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10510) حالات، منها (1434) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (502439) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (483937) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7992) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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